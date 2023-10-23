تكنولوجيا: سماعات Edifier NeoBuds Pro 2 تظهر للمرة الأولى مع تقنية عزل الضوضاء متعددة القنوات واسعة النطاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشبه سماعات NeoBuds Pro 2 إلى حد كبير الاصدارات السابقة التي تم تمويلها جماعيًا؛ ومع ذلك، تؤكد شركة Edifier أنها قامت بالتحديث إلى أحدث التقنيات التي تم تطويرها داخليًا لعامل شكل TWS الخاص بها.

وقد تم تصنيف تقنية عزل الضوضاء متعددة القنوات واسعة النطاق، والحاصلة على براءة اختراع، من قبل الشركة على أنها رائدة في فئتها بمقدار 50 ديسيبل من استبعاد الضوضاء، ويبدو أنها معززة بـ “عرض نطاق ترددي 5 كيلو هرتز“.

وتعتمد هذه الخصائص أيضًا جزئيًا على برامج تشغيل “Knowles RAN Balanced Armature”.

تؤكد شركة Edifier أن ميزة عزل الضوضاء الجديدة يمكن تخصيصها لتناسب احتياجاتك والبيئة، مما يسمح لك بالتحكم الكامل في ضوضاء الخلفية التي تختار سماعها. ويستلزم ذلك عددًا من الإعدادات، بما في ذلك وضع “عالي” و“منخفض” و”شفافية“.

تدعم سماعات NeoBuds Pro 2 أيضًا ما يصل إلى 192 كيلو هرتز/24 بت من الصوت عبر LHDC 5.0 (مع أوضاع LHDC 192 وLHDC X “Premium Sound”) بالإضافة إلى LDAC ورموز SBC/AAC القياسية.

وعلى عكس الاصدارات السابقة، تم إصدار السماعة مباشرة على أمازون بسعر 129.99 دولارًا أمريكيًا.

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