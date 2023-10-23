تكنولوجيا: ظهور أسعار كاميرا DJI Osmo Pocket 3 ومواصفاتها قبل إصدارها في 25 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك Igor Bogdanov المواصفات الكاملة لكاميرا Osmo Pocket 3، وذلك بعد يوم من تسريب أكثر من 30 صورة لكاميرا DJI المحمولة التالية وملحقات إطلاقها.

وكما أشارت الشائعات السابقة، من المفترض أن تكون كاميرا Osmo Pocket 3 بمثابة خليفة جدير لكاميرا Pocket 2.

ويمكن القول إن فجوة الثلاث سنوات بين الأجيال تشير إلى أن كاميرا DJI انتظرت تقديم ما يكفي من الميزات الجديدة أو المحسنة لتبرير نموذج جديد.

على وجه التحديد، توضح صورة المواصفات المرتبطة أدناه أن كاميرا DJI قامت بتجهيز Pocket الجديد بمستشعر CMOS بحجم 1 بوصة.

وعلى النقيض من ذلك، يتم الاكتفاء بمستشعر أصغر بحجم 1/1.7 بوصة، والذي ينتج أيضًا دقة 64 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يقال إن الكاميرا الصغيرة تتقن لقطات 4K أو 3K عند التصوير بنسبة عرض إلى ارتفاع 1:1.

علاوةً على ذلك، يجب أن ينتج مستشعر CMOS الكبير دقة 20 ميجابكسل مع فتحة f/2.0 وسرعة غالق تبلغ 1/8000-1 ثانية.

كما تكشف ورقة المواصفات نفسها عن بعض تفاصيل العرض، مع اختيار كاميرا DJI للوحة دوارة أكبر هذه المرة.

ومع ذلك، تمتد الشاشة بقياس 2 بوصة فقط، وتبلغ أبعاد الكاميرا نفسها 139.7 × 42.2 × 33.5 ملم.

من المفترض أن تبلغ دقة الشاشة 556 × 314 بكسل فقط، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 700 نتس في المتر المربع. وفي الوقت نفسه، نشر Igor Bogdanov أيضًا سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة لفتح الصندوق، حيث يمكن رؤية نسخة البيع بالتجزئة من Osmo Pocket 3.

من المتوقع أن تكشف شركة DJI عن النسخة التالية من Pocket 2 في 25 أكتوبر، مع إضافة Bogdanov أن السعر سيبدأ من 531 دولارًا أمريكيًا أو 676 دولارًا أمريكيًا لمجموعة Creator Combo.

المصدر

اعلان





