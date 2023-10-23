شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح أجهزة iPad الجديدة مارس المقبل.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تستعد شركة أبل لإعلانات جديدة عن أجهزة Mac لهذا الشهر، فقد تم الكشف عن تشكيلة iPad للعام المقبل، وتفيد تقارير بلومبرج أن شركة Apple تخطط حاليًا للإعلان عن أجهزة iPad الجديدة في وقت ما في شهر مارس من عام 2024 تقريبًا، وفقاً لموقع 9to5mac.

لدى Apple مجموعة من تحديثات iPad قيد التنفيذ، يتضمن ذلك إصدارًا مدعومًا بـ M2 من iPad Air، وiPad mini مزودًا بشريحة A15 Bionic بداخله، وإصدارًا مزودًا بالمواصفات من iPad للمبتدئين.

كتب مارك جورمان من بلومبرج أنه يتوقع الإعلان عن تحديثات iPad في وقت ما في شهر مارس المقبل، تفسر هذه الفجوة سبب إطلاق شركة Apple لقلم Apple Pencil (USB-C) الجديد الأسبوع الماضي دون الحاجة إلى أي أجهزة iPad جديدة لتتوافق معه.

وكتب أن الشركة تعمل على عدد كبير من النماذج، بما في ذلك إصدارات iPad Air، وiPad للمبتدئين، وiPad mini بمواصفات محسنة، هناك أيضًا جهاز iPad Pro متجدد قيد العمل.

تعمل Apple أيضًا على إصلاح أكثر دراماتيكية لمجموعة iPad Pro، والتي يُعتقد أنها أكبر تحديث منذ ظهور الجيل الحالي لأول مرة في عام 2018، ومن غير الواضح ما إذا كانت طرازات iPad Pro الجديدة هذه سيتم إطلاقها أيضًا في مارس أو ربما في وقت لاحق من العام. تقرير اليوم من Gurman يقول ببساطة أن هدف Apple هو إطلاق "المزيد من تجديدات iPad البسيطة في مارس".