شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام قد يسمح قريبًا بإنشاء ملصقات من الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر إنستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة لمقاطعهم ريلز أو قصصهم باستخدام صورهم الخاصة، أو صور مستخدمين آخرين.

وكتب آدم موسيري، رئيس موقع إنستجرام، عبر قناته الإذاعية: "نختبر طريقة لتحويل الصور إلى ملصقات مخصصة لاستخدامها في المقاطع والقصص، يمكنك إنشاء ملصقات من صورك الخاصة في ألبوم الكاميرا، أو من الصور المؤهلة التي تراها على إنستجرام."

واستعرض موسيري ميزة إنستجرام الجديدة، والتي ستسمح للمستخدمين بإنشاء ملصقات من الصور المحفوظة على هواتفهم أو من الصور المؤهلة التي يرونها على التطبيق.

وعلى الرغم من أن موسيري لم يقدم أي تفاصيل أخرى، يبدو أنه سيكون لدى المستخدمين خيار السماح بتحويل صورهم إلى ملصقات.

ملصقات ميتا التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وبصرف النظر عن الملصقات المخصصة من الصور، أعلنت شركة Instagram-parent Meta أيضًا عن ملصقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة للمحادثات والقصص.

وتشير ميتا إلى أن الميزة تستخدم نموذج لغة Llama 2 ونموذج إنشاء الصور Emu، الذي يحول مدخلات النص إلى ملصقات متعددة.

هذه الميزة متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية على واتساب ومسينجر وإنستجرام وقصص فيسبوك، ومع ذلك فإن الميزة متاحة فقط لعدد محدد من المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية.

في المقابل، تبدو ميزة الملصقات في إنستجرام أبسط بكثير مقارنة بملصقات ميتا التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث إنها تحدد فقط موضوع الصورة وتزيل الخلفية، بينما يقوم الأخير بإنشاء ملصق جديد تمامًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتختبر إنستجرام ميزة جديدة أخرى ستسمح للمستخدمين بإنشاء استطلاعات رأي في قسم التعليقات في منشوراتهم، كذلك ربما ستبدو استطلاعات الرأي في قسم التعليقات مثل تلك الموجودة في قصص إنستجرام، وسيتمكن المستخدمون الآخرون من رؤية عدد الأصوات.