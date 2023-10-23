شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين 1,077 دولار خلال أسبوع ليصبح 30,267 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين الرقمية اليوم الإثنين 23 أكتوبر ربحًا بنسبة 1.76%، حيث تم تداول البيتكوين عند سعر 30,267 دولارًا، وهذه هي المرة الأولى منذ يوليو، التي يتجاوز فيها السعر اليومي للبيتكوين علامة 30 ألف دولار، ارتفعت قيمة بيتكوين بشكل كبير بمقدار 1,077 دولار من قيمة تداول الأسبوع الماضي البالغة 29,190 دولار، وفقًا لموقع gadgets360.

وشهدت عملة الأثير أرباحًا أكبر من عملة البيتكوين، ومع ارتفاع الأسعار بنسبة 3.63%، تبلغ قيمة ETH حاليًا 1688 دولارًا، اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، ارتفعت قيمة ETH بمقدار 104 دولارات.

سجلت Cardano وDogecoin وLitecoin وPolygon أرباحًا إلى جانب Polkadot وShiba Inu وAvalanche وLeo وStellar.

العملات المشفرة الأخرى التي تمكنت من تحقيق الأرباح تشمل Uniswap، وCartesi، وCosmos، وCronos، وElrond.

ارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة اعتبارًا من اليوم الاثنين بنسبة 2.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الوقت الحاضر، تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.17 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، شهدت مجموعة من العملات المشفرة خسائر اليوم، وتشمل هذه العملات Tether وUSD Coin وBinance Coin وRipple وTron.

كما لحقت خسائر صغيرة أيضًا بـ Bitcoin Cash وMonero وBinance USD وBitcoin SV وNEM وArdor وBraintrust.