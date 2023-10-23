شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تلعبها.. تعرف على جميع إصدارات سلسلة Call of Duty بالترتيب الزمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة Call of Duty جزء مهم من تاريخ ألعاب الفيديو، فمن الصعب التفكير في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (أو حتى ألعاب الحركة بشكل عام) دون ذكر هذه السلسلة التي أصبحت واحدة من أنجح الأعمال في مجال الإعلام بعد أن أحدثت ثورة في حملات اللاعب الفردي والمعارك عبر الإنترنت.

قائمة ألعاب Call of Duty حسب تاريخ الإصدار Call of Duty (2003)

Call of Duty 2 (2005)

Call of Duty 3 (2006)

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Call of Duty: World at War (2008)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

Call of Duty: Black Ops (2010)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Call of Duty: Black Ops 2 (2012)

Call of Duty: Ghosts (2013)

Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

Call of Duty: Black Ops 3 (2015)

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Call of Duty: WWII (2017)

Call of Duty: Modern Warfare I (2019)

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)

Call of Duty: Vanguard (2021)

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Call of Duty: Modern Warfare III (2023)





ما هو التالي لـ Call of Duty؟ ما هو التالي لـ Call of Duty؟ حتى الآن لا يزال عشاق السلسلة ينتظرون إصدار الجزء التالي، Modern Warfare III، والذي سينطلق في 10 نوفمبر ويختتم ثلاثية إعادة التشغيل، وفي الوقت نفسه، تستمر Warzone 2.0 في الحصول على تحديثات متكررة لقاعدة مستخدميها التي تضم ملايين اللاعبين، ومن المتوقع إطلاق Warzone Mobile قريبًا.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلسلة ستنتقل إلى وسائط أخرى مثل المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام، منذ أن تم الإعلان عن فيلم ستيفانو سوليما قبل عامين ولكن لم يتم إنتاجه مطلقًا.