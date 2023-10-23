شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زي النهارده".. إطلاق وحدة Harmony بمحطة الفضاء 23 أكتوبر 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهارده منذ 16 عاما، أطلق المكوك الفضائي ديسكفري وحدة هارموني إلى محطة الفضاء الدولية، في 23 أكتوبر 2007، وفقاً لموقع space.

وحدة Harmony عبارة عن مركز خدمات يبلغ عرضه 14 قدمًا وطوله 24 قدمًا، أو بطول حافلة صغيرة تقريبًا، وهي تنضم إلى وحدة كولومبوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومختبر كيبو الياباني وتعمل بمثابة مقر لطاقم رواد الفضاء الأمريكيين.

بمجرد تركيبها، نمت المحطة الفضائية من حجم منزل مكون من ثلاث غرف نوم إلى ما يشبه منزلًا مكونًا من خمس غرف نوم.

عندما قام رواد الفضاء بتسليم Harmony إلى المحطة الفضائية، تركوه مرتبطًا مؤقتًا بعقدة Unity، وبعد مغادرة المكوك، استخدم رواد الفضاء الذراع الآلية للمحطة الفضائية لتحريك منفذ إرساء المكوك بعيدًا عن الطريق في وحدة ديستني، وأتاح هذا المجال لـ Harmony للالتحام في منزلها الدائم بجوار وحدة Destiny.