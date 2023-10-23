شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تفتح القبول في معسكرات "تعلم الآلة ML".. تفاصيل ورابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، باب التسجيل في المرحلة الثانية من معسكرات (تعلم الآلة ML)؛ لتدريب 160 متخصصًا ومتخصصة من أصحاب الخبرة والمهتمين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من حديثي التخرج في التخصّصات التقنية ذات العلاقة من الكوادر الوطنية.

وذلك عبر 32 معسكرًا ستُنفذ - عن بُعد - على عدة مراحل بهدف بناء وتطوير قدرات المتخصصين في مجالات تعلم الآلة.

ويبدأ التسجيل في المرحلة الثانية من المعسكرات خلال الفترة من الاثنين 23 إلى 28 أكتوبر 2023، بينما سيبدأ التدريب في 5 نوفمبر القادم ويستمر أربعة أسابيع.

أسس علوم البيانات

ويتلقى المتدرب المعرفة في: أسس علوم البيانات، وإطلاق إمكانات البيانات، وأساسيات تعلم الآلة، وتحليل الانحدار المتقدم، وأساسيات التنصيف، وتقنيات التعلم المتقدمة، والتحقق واختبار النموذج الإحصائي، وتحسين نماذج تعلم الآلة، وتأهيل المتدربين للحصول على شهادات احترافية في المجال.

واشترطت "سدايا" على الراغبين بالانضمام إلى معسكرات ML أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن حملة البكالوريوس أو الدبلوم في التخصصات التقنية، واجتياز اختبارات القبول، وإجادة اللغة الإنجليزية.

التسجيل في معسكر سدايا

ويمكن للراغبين بالانضمام إلى المعسكرات التسجيل عبر هذا الــــرابــــط .

وأكدت"سدايا" أن إطلاق هذا المعسكر يأتي ضمن جهودها في تعزيز التعلم وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.