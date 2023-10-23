شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعرض مليار دولار على ويكيبيديا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر Elon Musk في الأخبار لعدة أسباب خاطئة منذ استحواذه على شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، وقال الملياردير إنه سيدفع لويكيبيديا مليار دولار إذا غيرت اسمها، المشكلة ليست في تغيير الاسم ولكن في الاسم الذي يريد تغيير ويكيبيديا إليه، حيث قال: "سأعطيهم مليار دولار إذا غيروا اسمهم إلى ديكيبيديا"، مضيفا أنه سيفعل ذلك "من أجل الدقة".

كيف بدأت المحادثة شارك ماسك لقطة شاشة لصفحة ويكيبيديا الرئيسية والتي نصها "ويكيبيديا ليست للبيع" و"نداء شخصي من جيمي ويلز"، "هل تساءلت يومًا لماذا تريد مؤسسة ويكيميديا كل هذا المال؟" قال " ماسك " عن الرسالة الموجودة في لقطة الشاشة.

"بالتأكيد ليست هناك حاجة لتشغيل ويكيبيديا. يمكنك احتواء نسخة من النص بأكمله حرفيًا على هاتفك! إذًا، ما هو المال من أجله؟ وأضاف أن العقول المستفسرة تريد أن تعرف…”.