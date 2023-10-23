شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعرض مليار دولار على ويكيبيديا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
شارك ماسك لقطة شاشة لصفحة ويكيبيديا الرئيسية والتي نصها "ويكيبيديا ليست للبيع" و"نداء شخصي من جيمي ويلز"، "هل تساءلت يومًا لماذا تريد مؤسسة ويكيميديا كل هذا المال؟" قال " ماسك " عن الرسالة الموجودة في لقطة الشاشة.
"بالتأكيد ليست هناك حاجة لتشغيل ويكيبيديا. يمكنك احتواء نسخة من النص بأكمله حرفيًا على هاتفك! إذًا، ما هو المال من أجله؟ وأضاف أن العقول المستفسرة تريد أن تعرف…”.
عندما رد أحد المستخدمين قائلاً: "@Wikipedia، افعلها! "يمكنك دائمًا تغييرها مرة أخرى بعد جمعها"، أجاب " ماسك " قائلاً: "سنة واحدة على الأقل، أعني أنني لست أحمقًا."
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