شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 علامات تشير لمشكلة بموبايلك الأيفون بسبب "البرودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الطقس البارد أمرًا سيئًا لجهاز أيفون الخاص بك، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يتسبب في توقف هاتفك عن العمل تمامًا، لكنه سيبدأ عادةً العمل مرة أخرى بمجرد أن يصبح دافئًا بدرجة كافية، ولكن إذا كنت في مكان بارد جدًا، فقد يكون الأمر خطيرًا إذا تم إيقاف تشغيل جهاز أيفون الخاص بك.

ولحسن الحظ، عادة ما ترى علامات تحذيرية تشير إلى أن شيئًا ما على وشك أن يحدث خطأً، حيث تسمي شركة Apple هذا "إدارة الأداء القصوى"، لكنها قالت إنها "مؤقتة" إذا كانت مرتبطة بدرجات الحرارة الباردة.

ويمكن أيضًا أن تبدأ إدارة الأداء الفائق عندما تتدهور البطارية بشدة - على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم أيفون على نطاق واسع لسنوات عديدة، لكن أي شيء يؤثر على صحة البطارية يمكن أن يتسبب في تفعيل إدارة الأداء.

ووفقًا لشركة أبل، هناك أشياء كثيرة قد تلاحظها وهي: - الأول سيحدث فقط في الحالات القصوى: سيتم تعطيل فلاش الكاميرا، وسيتم وضع علامة عليه على هذا النحو في تطبيق الكاميرا.

- ولكن قد تلاحظ أيضًا أن أوقات تشغيل التطبيق أطول.

- كما قد تواجه أيضًا معدلات إطارات أقل عند التمرير.

- وقد تبدأ الإضاءة الخلفية في التعتيم تلقائيًا، على الرغم من أنه من المفترض أن تكون قادرًا على تجاوز ذلك.

- وقد ينخفض مستوى صوت مكبر الصوت الخاص بك بما يصل إلى -3 ديسيبل، وهو ما يصعب ملاحظته.

-كذلك فقد ينخفض معدل الإطارات عبر التطبيقات، ويزداد سوءًا تدريجيًا حسب حالة جهازك.

- وقد تحتاج التطبيقات التي يتم تحديثها في الخلفية إلى إعادة تحميلها عند تشغيلها.

- بالطبع عندما يصل جهاز أيفون الخاص بك إلى درجات حرارة منخفضة للغاية، يمكن أن تتوقف البطارية عن العمل تمامًا.

- وقد تلاحظ انخفاضًا حادًا في شحن هاتفك، قبل أن يتم إيقاف تشغيل جهاز أيفون الخاص بك في النهاية.

ومن المهم نقل جهاز أيفون الخاص بك إلى مكان أكثر دفئًا للسماح له بالتعافي، ومع ذلك، يجب عليك تجنب تطبيق أي حرارة مباشرة على جهاز أيفون.