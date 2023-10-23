شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 40 جامعة بالمملكة.. انطلاق جائزة "وثيق" للأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جائزة وثيق للأمن السيبراني، والتي يشارك فيها أكثر من 40 جامعة على مستوى المملكة.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش، إن العمادة أطلقت هذه الجائزة إيمانًا منها بأهمية التوعية باستخدام الأمن السيبراني ومساراته وآلياته، والعمل بما يتناسب مع الاستفادة منه ووضع الخطط والاستراتيجيات.

جائزة "وثيق" للأمن السيبراني

كما تستهدف رفع مستوى الأمن لدى المنظمات والجهات والقطاعات، التي تتعامل بشكل مباشر ويومي مع التقنيات الحديثة والمتطورة والتي تتواكب مع التحديثات المستمرة للتقنية والإنترنت.

وذكر عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد العيسى، أن الجائزة تهدف إلى إثراء المحتوى العربي التوعوي في مجال الأمن السيبراني، والتشجيع على تنمية مهارات إنتاج المحتوى الإبداعي وبناء المحتوى المتخصص.

ولفت إلى أن الجائزة لجميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وتتكون من مسارين أساسيين هما الإنفوجرافيك والموشن جرافيك.

جوائز المسابقة

وبين أن مجموع جوائز المسابقة 37 ألف ريال، مقسمة على مراحل، إذ أُعلن عن البدء في المسابقة 28 سبتمبر الماضي.

وبدأ استقبال المشاركات في الأول من أكتوبر الجاري، وسيُغلق بابها في 31 من الشهر نفسه.

فيما ستكون التصفيات والتحكيم في نوفمبر القادم، والإعلان عن الفائزين والحفل الختامي ديسمبر القادم.