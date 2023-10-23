شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق للوصول إلى حسابك على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بك، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك تجربتها لحل المشكلة، فيما يلي خمس خطوات لمساعدتك في العودة إلى حساب واتساب الخاص بك:

تحقق من اتصالك بالإنترنت تأكد من أن جهازك متصل بالإنترنت، إما من خلال شبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول.

يعد الاتصال المستقر بالإنترنت أمرًا ضروريًا لتشغيل واتساب، فإذا كان اتصالك ضعيفًا أو غير مستقر، فحاول التبديل إلى شبكة مختلفة أو إعادة ضبط جهاز توجيه Wi-Fi. أكد على رقم هاتفك يستخدم واتساب رقم هاتفك كمعرف فريد خاص بك، لذا تأكد من إدخال رقم الهاتف الصحيح المرتبط بحسابك على واتساب، كذلك تحقق أيضًا من رمز البلد والرقم نفسه.

إذا قمت بتغيير رقم هاتفك مؤخرًا، فستحتاج إلى تحديثه في إعدادات واتساب.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت - انتقل إلى إعدادات هاتفك. - ابحث عن "التطبيقات" أو "التطبيقات" وحدِّدها. - حدد موقع واتساب في قائمة التطبيقات واضغط عليه. - اضغط على "التخزين". - اضغط على "مسح البيانات" و"مسح ذاكرة التخزين المؤقت". - أعد تشغيل هاتفك وحاول تسجيل الدخول مرة أخرى.

تحقق مما إذا كان هاتفك يحتوي على خدمة الرسائل القصيرة النشطة إذا كان هاتفك غير قادر على إرسال أو استقبال الرسائل القصيرة، فلن تتمكن من تلقي كلمة مرور لمرة واحدة (OTP).

يمكنك إما تمكينه أو التبديل إلى خيار التحقق المستند إلى الاتصال.

إعادة تثبيت واتساب قم بإلغاء تثبيت واتساب من جهازك. أعد تثبيته من متجر التطبيقات بجهازك (Google Play Store لنظام Android أو App Store لنظام iOS). افتح واتساب واتبع عملية الإعداد، بما في ذلك التحقق من رقم هاتفك.

إذا لم تنجح أي من هذه الخطوات، فمن الجيد الاتصال بدعم واتساب للحصول على مزيد من المساعدة، يمكنهم مساعدتك في استعادة حسابك أو استكشاف أي مشكلات فنية قد تسبب مشكلة تسجيل الدخول وإصلاحها.

تذكر أن يكون رقم هاتفك وتفاصيل الحساب الأخرى جاهزة عند الاتصال بهم.