شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق "ماك بوك برو" و"آى ماك" الجديد هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة أبل قد لا تنتهي من إعلانات منتجاتها الرئيسية لعام 2023، حيث يساعد عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو لإطلاق منتج آخر، وفقًا لمحلل آبل الشهير، مارك جورمان من بلومبرج.

قال جورمان في رسالته الإخبارية الأسبوعية إن أجهزة آي ماك وماك بوك برو غير متوفرة – سواء عبر الإنترنت أو في متاجر البيع بالتجزئة.

وقال جورمان: "قد يتم طرح نماذج جديدة قريبًا: من المحتمل أن تخطط الشركة لحدث إطلاق متعلق بنظام ماك في نهاية هذا الشهر".

وتطرق أيضًا إلى نفاد طرازات ماك بوك أو مواجهة تأخيرات في الشحن، وقال جورمان في تغريدة: "تم بيع التكوينات المتطورة لجهاز ماك بوك برو والعديد من التكوينات والألوان لجهاز آي ماك، مما أدى إلى تأخير كبير في الشحن.

وقال أيضًا إن آخر مرة كانت فيها "أرباح آبل في نوفمبر كانت بعد حدث الإطلاق في 30 أكتوبر " - ما يشير إلى أنه يمكن الإعلان عن أجهزة ماك الجديدة في 30 أكتوبر أو 31 أكتوبر الجاري.

حددت شركة آبل موعدًا لمكالمة الأرباح في 2 نوفمبر، حيث ستكشف الشركة عن أداء الربع السابق من حيث البيانات المالية والمبيعات وأشياء أخرى.

ما يمكن توقعه آي ماك وماك بوك برو؟ أطلقت شركة آبل جهاز آي ماك مقاس 24 بوصة في عام 2021 بتصميم جديد كليًا بالإضافة إلى شريحة M1.

مر أكثر من عامين لذا فمن المنطقي أن تقوم آبل بترقية جهاز آي ماك، ومع ذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستطلق أيضًا شريحة M3 لأول مرة أو ستزود جهاز iMac القادم بشرائح M2 الحالية.

نظرًا لأن آي ماك لم يحصل على شريحة M2، فقد لا نرى شريحة M3 في آي ماك المشاع.

وفيما يتعلق بجهاز ماك بوك برو، سيكون من المثير للاهتمام رؤية التكرار الذي ستجلبه شركة آبل إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها.

وأطلقت شركة آبل طرازي ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و16 بوصة في يناير 2023 مع شرائح M2.