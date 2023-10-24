شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "التعرف على الحيوانات الأليفة" بهواتف آيفون.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Apple خاصية التعرف على الحيوانات الأليفة إلى تطبيق الصور الخاص بها لأجهزة iPhone وiPad، منذ فترة، والتي تحاول التعرف على الوجوه في صورك حتى تتمكن من تصنيف الأشخاص بأسمائهم الصحيحة واستخدام هذا التصنيف كعنصر منظم في مكتبتك أو كعلامة قابلة للاكتشاف.

بالإضافة إلى الأشخاص، يمكن لتطبيق ‌Photos‌ في iOS 17 التعرف على حيوانات معينة حتى تتمكن من فرز حيواناتك الأليفة تلقائيًا في ألبومات، وبناءً على ذلك، تمت إعادة تسمية ألبوم People إلى ألبوم "People & Pets"، وفقاً لموقع macrumors.

تعمل ميزة التعرف على الحيوانات الأليفة على القطط والكلاب، إذا كان لديك صور لمثل هذه الحيوانات في مكتبة الصور الخاصة بك، فإليك كيفية تسميتها لتسهيل اكتشافها وتنظيمها.

1- افتح تطبيق الصور على جهازك.

2- اضغط على علامة التبويب "بحث"، وأدخل "الحيوانات الأليفة" في حقل البحث أعلى الشاشة، ثم اضغط على "بحث".

3- ضمن "الحيوانات الأليفة" (الموجودة أسفل مجموعة الصور المحددة على أنها تظهر حيوانات أليفة) اضغط فوق أي حيوان أليف غير مسمى.

4- اضغط على إضافة اسم في الجزء العلوي من الشاشة.

5- أدخل اسم الحيوان الأليف، ثم اضغط على "التالي"، ثم اضغط على تم للإنهاء.

بمجرد تسمية حيوانك الأليف والتعرف عليه في الصور، يمكنك استخدام خيارات إدارة الصور النموذجية لتنظيم علاماتك وإدارتها.

ما عليك سوى تحديد الحيوان الأليف المعني، ثم الضغط على النقاط الثلاث المحاطة بدائرة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وستكون قادرًا على تحديد الحيوان الأليف في المفضلة، وفرز صور الحيوان الأليف ومراجعتها.