شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذر مستخدميها: 5 رسائل تحذيرية على موبايلك لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا رأيت أيًا من هذه النوافذ المنبثقة، فقد تكون على بعد ثوانٍ من الوقوع ضحية للجريمة الإلكترونية، حيث تحذر مذكرة أمنية رسمية من Google بشأن المواقع "غير الآمنة"، وكشفت عن خمسة تحذيرات قد تظهر على متصفح Google Chrome لهاتفك الذي يعمل بنظام Android، على الرغم من أن القاعدة نفسها تنطبق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا.

وأوضحت جوجل: "سترى تحذيرًا إذا كان المحتوى الذي تحاول رؤيته خطيرًا أو خادعًا"، "يُطلق على هذه المواقع غالبًا مواقع "التصيد الاحتيالي" أو "البرامج الضارة"، ويتم إنشاء مثل هذه المواقع من قبل مجرمي الإنترنت لشن هجمات إلكترونية.

وغالبًا ما تظهر هذه المواقع مثل مواقع الويب العادية التي تقدم بعض الخدمات المفيدة، لكن تم إعدادها من قبل مجرمين لشن هجمات إلكترونية، وسيحاولون عادةً الحصول على معلومات كافية منك للاحتيال عليك أو بيعها لشخص آخر، وقد يحاولون أيضًا خداعك لتسليم الأموال، أو قد تجد أن موقع الويب يقوم بتثبيت برامج ضارة خطيرة على جهازك تتيح للمجرمين السيطرة عليك أو التجسس عليك، وحثت جوجل على "التنزيل بحذر".

النوافذ المنبثقة التي يجب الحذر منها يحذرك Google تلقائيًا من المواقع الخطيرة، لذا انتبه إلى التنبيهات، حيث قالت جوجل: "يتم تشغيل اكتشاف التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة افتراضيًا"، و"عند تشغيله، قد تظهر لك الرسائل التالية، وإذا رأيت إحدى هذه الرسائل، فنوصيك بعدم زيارة الموقع"، وتشمل التحذيرات الخمسة ما يلي:

- يحتوي الموقع التالي على برامج ضارة: قد يحاول الموقع الذي تبدأ زيارته تثبيت برامج سيئة، تسمى برامج ضارة، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- الموقع المخادع المستقبلي: قد يكون الموقع الذي تحاول زيارته موقعًا للتصيد الاحتيالي.

- موقع مشبوه: الموقع الذي تريد زيارته يبدو مشبوهًا وقد لا يكون آمنًا.

- يحتوي الموقع التالي على برامج ضارة: قد يحاول الموقع الذي تبدأ زيارته خداعك لتثبيت برامج تسبب مشاكل عند التصفح عبر الإنترنت.

- تحاول هذه الصفحة تحميل البرامج النصية من مصادر لم تتم مصادقتها: الموقع الذي تحاول زيارته غير آمن.

إذا رأيت أيًا من هذه التحذيرات، ففكر فيما إذا كنت تريد حقًا المتابعة إلى موقع الويب.