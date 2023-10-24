شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مميزات جديدة فى iOS 17.1 لهواتف أيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى التحديث الجديد لجهاز أيفون على 7 ميزات جديدة، بما في ذلك ترقيات Apple Music وتعديل الصور على شاشة القفل، ومن المتوقع أن يتم إصدار نظام التشغيل iOS 17.1 الذي طال انتظاره هذا الأسبوع – مع إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء أيضًا.

وتضمنت الجوانب الجديدة أيضًا ميزات AirDrop المحدثة وتغييرات StandBy وميزات Apple Wallet الجديدة والتغييرات في زر الإجراء ومؤشر المصباح في Dynamic Island، وفيما يلي تفاصيل كل تغيير - وما سيعنيه بالنسبة لك.

وبينما لم تؤكد شركة آبل بعد موعد وصول التحديث إلى هواتف الجمهور، تقول المصادر إنه سيكون هذا الأسبوع، وقد أفاد موقع 9to5 Mac أن هناك قائمة بالترقيات والتى تضم: - تحديث Apple Music سيتمكن الآن الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة من تحديد الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل "المفضلة" حتى تتمكن بسهولة من العثور على الموسيقى التي تحبها في مكتبتك، كما يمكنك الآن أيضًا تخصيص قوائم التشغيل الخاصة بك باستخدام مكتبة Apple الجديدة للأعمال الفنية - حتى تتمكن من تصميم الشكل الذي تبدو به كل منها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عشاق الموسيقى الآن من النقر على زر مكتوب عليه "اقتراحات الأغاني" أسفل قوائم التشغيل الخاصة بهم، مما سيشهد استخدام Apple للذكاء الاصطناعي "لمطابقة أجواء قائمة التشغيل الخاصة بك".

شاشة القفل تعد ميزة شاشة القفل أيضًا بمثابة تغيير في قواعد اللعبة، فهو يسمح لمالكي iPhone باختيار ألبوم صور محدد يرغبون في تشغيل أجهزتهم عليه.

تحديث AirDrop سيسمح لك تحديث AirDrop الجديد بمواصلة إرسال الصور أو الملاحظات أو أي شيء تنقله إلى الشخص أو الجهاز الآخر - حتى لو خرجت عن النطاق، ويستخدم الإنترنت لمواصلة النقل، مما يعني أنك لم تعد بحاجة إلى البقاء بالقرب منك لإنهاء إرسال الصور إلى صديقك.

تحديث Apple Wallet تتمتع Apple Wallet أيضًا الآن بميزة البطاقات المتصلة، والتي تعرض للمستخدمين رصيدهم البنكي الحالي، بالإضافة إلى تاريخ الدفعات الخاصة بهم، ويمكن الآن أيضًا تعديل وضع الاستعداد، الذي يحول جهاز iPhone الخاص بك إلى شاشة ذكية عند الشحن ويتحول إلى الوضع الطبيعي.

ومع ذلك، فإن الوضع متاح فقط على iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

تحديث زر الإجراء أيضًا في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، هناك ميزة جديدة تتضمن تحديثات لزر الإجراء، حيث يضيف التحديث ميزة جديدة تستخدم مستشعر القرب بالهاتف لاكتشاف متى يكون جهاز iPhone الخاص بك في جيبك لمنع عمليات التنشيط غير المقصودة.