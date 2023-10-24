شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية ضبط الكاميرا "البعد البؤرى" على iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Apple ثلاثة خيارات طول بؤري شائعة للتكبير البصري للكاميرا الرئيسية، للاستفادة من نظام الكاميرا المحسّن في ‌iPhone 15 Pro‌ وiPhone 15 Pro‌ Max، علي سبيل المثال، هناك الافتراضي 24 ملم (أي ما يعادل تقريب بصري 1x) و28 ملم (تقريب بصري 1.2x)، و35 ملم (تقريب بصري 1.5x).

أتاحت Apple هذه الأطوال البؤرية الخاصة لعشاق التصوير الفوتوغرافي باستخدام المعالجة الحسابية لاقتصاص الصورة بدقة 48 ميجابكسل التي يمكن للمستشعر الجديد الأكبر حجمًا التقاطها، وبالتالي فإن النتائج تقدم دائمًا صورة أفضل بدقة 24 ميجابكسل، وفقاً لموقع macrumors.

يمكنك التبديل يدويًا بين أطوال الصورة عن طريق تغيير إعداد التكبير/التصغير البصري، وتوضح لك الخطوات التالية كيف يتم ذلك.

1- افتح تطبيق الكاميرا.

2- اضغط على أيقونة 1x المحاطة بدائرة أعلى الغالق مرة واحدة للتبديل إلى الطول البؤري 28 مم (تقريب بصري 1.2x).

3- اضغط على أيقونة 1x المحاطة بدائرة مرة أخرى للتبديل إلى الطول البؤري 35 مم (تقريب بصري 1.5x).

4- اضغط مرة أخرى للعودة إلى البعد البؤري الافتراضي 1x.

ضع في اعتبارك أنه لأسباب فنية، لا تتوفر خيارات البعد البؤري هذه عند تصوير الفيديو، وستوفر الكاميرا حلقة تكبير بدلاً من ذلك.

تغيير البعد البؤري الافتراضي

أضافت Apple خيارًا لتغيير إعداد التكبير/التصغير البصري الافتراضي، وهو أمر مفيد إذا كنت تعمل بطول بؤري محدد، توضح لك الخطوات التالية كيف يتم ذلك.

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق الكاميرا.

3- اضغط على الكاميرا الرئيسية.

4- ضمن "العدسة الافتراضية"، حدد من الافتراضي إلى 24 مم - 1x، والافتراضي إلى 28 مم - 1.2، والافتراضي إلى 35 مم - 1.5x.