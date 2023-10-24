شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدون Wi-Fi .. طريقة تحديث موبايلك الأيفون بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يومًا عن كيفية تحديث جهاز آيفون الخاص بك بدون Wi-Fi؟ فوفقًا لشركة Apple، تتطلب تحديثات نظام التشغيل اتصالاً بشبكة Wi-Fi لمنع مشكلات الاستقرار والموثوقية، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا بالنسبة لك ويجب عليك تحديث جهاز آيفون الخاص بك، فيمكنك تعلم بعض الحيل الرائعة لتجاوز سياسة أبل هذه.

كيفية تحديث آيفون بدون Wi-Fi؟ فيما يلي بعض الطرق المتقدمة والسهلة لتحديث جهاز آيفون الخاص بك دون توصيله بشبكة Wi-Fi:

تحديث آيفون باستخدام البيانات الخلوية (5G) تعد الشبكة الخلوية 5G أسرع إنترنت لاسلكي يمكنك الحصول عليه، ويوفر سرعة تنزيل تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، كما أنه يحتوي على الحد الأدنى من قيم ping التي تجعله موثوقًا للغاية لتحديثات iOS الرئيسية، إليك كيفية استخدام 5G لتحديث جهازك بسهولة:

- اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا لجهاز آيفون الخاص بك للوصول إلى مركز التحكم.

- اضغط على أيقونة الهوائي أعلى أيقونة Bluetooth لتنشيط الإنترنت الخلوي 5G، أيقونة الإنترنت الخلوي على آيفون

- انتقل الآن إلى إعدادات iOS وقم بالوصول إلى النافذة العامة.

- هناك، انقر فوق تحديث برنامج Software Update.ios في الإعدادات العامة

- انقر فوق التحديث الآن، إذا كان هناك أي تحديثات iOS معلقة

- سيعرض جهاز آيفون الخاص بك رسالة التحديث المطلوبة.تم طلب تحديث ios

- بعد ذلك، في غضون ثوانٍ قليلة، من المفترض أن تشاهد شريط حالة التنزيل.

- أخيرًا، انتظر حتى يتم تنزيل تحديث iOS وتثبيته.

تحديث آيفون باستخدام تطبيق Finder إذ كان لديك جهاز Mac متصل بالإنترنت عريض النطاق فيمكنك استخدام تطبيق Finder، فقط اتبع هذه التعليمات:

- قم بتوصيل جهاز آيفون الخاص بك بجهاز Mac باستخدام كابل USB مناسب.

- إذا طلب منك جهاز Mac أو آيفون أو كليهما، ثق/تخويل الأجهزة.

- الآن، قم بتشغيل تطبيق Finder على جهاز Mac الخاص بك.

- ابحث عن قسم المواقع في جزء التنقل الموجود على الجانب الأيسر من تطبيق Finder.

- هناك يجب أن ترى اسم جهاز آيفون الخاص بك أو تفاصيل الطراز.

- انقر عليه.

- في نافذة آيفون، ابحث عن زر التحقق من التحديث الموجود أسفل قسم البرامج.

- انقر فوق التحقق من وجود تحديث. تحقق من وجود تحديث في تطبيق الباحث

- إذا كان هناك أي تحديثات معلقة لجهاز آيفون الخاص بك، فسوف ترى مربع الحوار تنزيل وتحديث.

- انقر فوق تنزيل وتحديث. قم بتنزيل وتحديث iOS على تطبيق Finder

- انتظر حتى يقوم تطبيق Finder بتنزيل آخر التحديثات وتثبيتها.

سيتطلب تحديث جهاز آيفون الخاص بك دائمًا اتصالاً فعالاً بالإنترنت، كما هو الحال في هذه الطريقة، يجب عليك توصيل جهاز Mac الخاص بك بشبكة إنترنت عالية السرعة لتنزيل الملفات المطلوبة.