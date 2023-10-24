شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة منع إنستجرام من تتبع نشاطك على الويب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كثير من الأحيان، عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب، فإننا نتاجر بخصوصيتنا لأن هذه المنصات تعتمد على مشاركة بياناتنا مع شركات خارجية، حيث يتبع Instagram المملوك لـ Meta نمطًا مشابهًا.

ومع ذلك، قدمت Meta ضوابط خصوصية جديدة في قسم مركز الحسابات في Facebook وInstagram وMessenger، ما يوفر للمستخدمين تحكمًا أكبر في بياناتهم، وعلى الرغم من أن بعض هذه التحديثات لا تتعلق بالخصوصية، مثل تنزيل الصور ونقل المحتوى، إلا أن هناك ميزة واحدة مهمة تتيح لك إدارة كيفية ربط معلوماتك بحساباتك على Facebook وInstagram.

وباستخدام هذا، يمكنك معرفة الشركات التي تشارك البيانات مع Meta، ومسح البيانات السابقة، وإيقاف تتبع أنشطة الويب المستقبلية.

منع إنستجرام من تتبع نشاطك على الويب: لقد جرب الكثير منا إعلانات Instagram التي يبدو أنها تعرف ما كنا نبحث عنه عبر الإنترنت، وحتى الآن، لم يكن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به حيال ذلك، ومع ذلك، توفر ميزة Meta الجديدة بعض التحكم في بيانات الويب الخاصة بك.

على الرغم من أنه يتم طرحه تدريجيًا، إليك كيفية استخدامه عندما يصبح متاحًا في تطبيقك، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في استخدام هذه الميزة لمنع Instagram من تتبع نشاطك على الويب.

- افتح تطبيق انستجرام الخاص بك

- انتقل إلى ملفك الشخصي من خلال النقر على صورة الملف الشخصي في أسفل اليمين.

- من ملفك الشخصي، اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر وحدد الإعدادات والخصوصية من القائمة.

- حدد مركز الحسابات، الخيار الأول الذي يظهر على الشاشة.

- اختر معلوماتك وأذوناتك ثم اضغط على خيار نشاطك خارج Meta Technologies.

وهنا، لديك عدة خيارات، حيث يمكنك رؤية نشاطك الأخير، أو قطع اتصال نشاط تطبيق معين، أو مسح البيانات السابقة، أو إدارة النشاط المستقبلي لمنع الشركات من إرسال البيانات، وإذا اخترت إدارة النشاط المستقبلي وفصل النشاط المستقبلي، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى مسح نشاطك السابق، وهذا يعني أنهم لن يتلقوا معلومات حول تفاعلاتك مع الشركات والمؤسسات.