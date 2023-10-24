تكنولوجيا: AMD تعود بسلسلة معالجات Threadripper بآداء أقوى لمحطات العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD عن جيل جديد من سلسلة معالجات Threadripper التي تأتي بآداء أقوى لمحطات العمل و96 من الأنوية.

طورت AMD جيل جديد من معالجات Threadripper التي تهدف إلى دعم أجهزة الحاسب المكتبي الإحترافية ومحطات العمل، حيث يتضمن الجيل الجديد اثنان من فئات المعالجات مع اثنان من الشرائح الجديدة.

وتدعم الفئة الأولى من سلسلة معالجات Threadripper Pro أجهزة محطات العمل بآداء إحترافي، بينما تأتي الفئة الثانية من معالجات Threadripper HEDT لدعم أجهزة الحاسب المكتبي المميزة التي لا تتطلب ذاكرة تصل إلى ثماني من القنوات أو عدد كبير من ممرات PCIe Gen 5.

وترتكز رقاقات Pro وHEDT على معمارية Zen 4 من AMD، مع دعم أحدث وحدات التخزين من PCIe Gen 5 المميزة بأعلى سرعة.

وتعد رقاقة Threadripper Pro 7995WX أعلى إصدار في السلسلة بعدد 96 من الأنوية و192 thread وسرعة 5.3GHz، كما تتميز الرقاقة بذاكرة تخزين مؤقت L3 بسرعة تصل إلى 384 ميجابايت، وعدد 128 من ممرات PCIe Gen 5.

كما تقدم AMD عدد 6 من شرائح Threadripper Pro التي تبدأ برقاقة 7945WX المميزة بعدد 12 من الأنوية و24 thread.

من جانب أخر تأتي رقاقات Threadripper HEDT بآداء يستهدف دعم المستخدمين في مهام التصميم، والهندسة المعمارية، والمهام الإعلامية.

أيضاً تقدم AMD عدد ثلاثة من رقاقات Ryzen Threadripper بتكلفة مرتفعة، حيث تأتي رقاقة 7980X بعدد 64 من الأنوية و128 thread، بسرعة 5.1GHz، مع إجمالي ذاكرة تخزين مؤقت 320 ميجابايت، وسعر 5000 دولار تقريباً.

ومع هذا التسعير المرتفع لهذه الفئة من رقاقات Threadripper يحتاج المستخدم أيضاً إلى اللوحات الأم والذاكرة التي ستؤدي بالتأكيد إلى إرتفاع مستوى تكوين نظام متكامل لأجهزة الحاسب المكتبي.

من جانب أخر تدعم سلسلة Threadripper 7000 الذاكرة المسجلة فقط، لذا لن تدعم السلسلة وحدات ذاكرة UDIMM.

أيضاً قدمت AMD اللوحات الأم TRX50 المخصصة لدعم رقاقات HEDT، ولوحات الأم WRX90 التي تدعم رقاقات Pro الجديدة، ومن المقرر أن يتوفر إصداري AMD من سلسلة معالجات Ryzen 7000 Threadripper بدءاً من 21 من نوفمبر.

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