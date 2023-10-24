شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكاليف الإنتاج المرتفعة لـ iPhone 15 تتسبب فى رفع أسعار iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تكاليف إنتاج iPhone 15 أعلى بشكل ملحوظ من تكاليف طرازات iPhone 14 العام الماضي، ما يمثل ارتفاعًا قياسيًا في أسعار المكونات التي يمكن لشركة Apple استخدمها في عام 2024، وفقًا لتقارير Nikkei Asia.

وتم حساب تكلفة iPhone 15 Pro Max بمبلغ 558 دولارًا، بزيادة قدرها 12٪ عن طراز ‌iPhone 14‌ Pro Max الذي تم إصداره في عام 2022، وهذا رقم قياسي للتكلفة الإجمالية لمكونات iPhone، من عام 2018 إلى عام 2021، تراوحت التكلفة الإجمالية لقطع غيار طرازات ‌iPhone‌ من Apple من 400 دولار إلى 450 دولارًا.

ارتفعت تكاليف المكونات بنحو 20٪ في عام 2022 قبل أن تصل إلى أعلى مستوى قياسي اليوم عند 558 دولارًا، وفقاً لموقع macrumors.

تبلغ تكلفة الكاميرا المقربة لجهاز iPhone 15 Pro‌ Max الآن 30 دولارًا، بزيادة قدرها 380٪ عن الطراز السابق، وبالمثل، يبلغ سعر إطار التيتانيوم 50 دولارًا، أي بزيادة قدرها 43% عن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ للأجهزة السابقة، ويأتي معالج A17 Pro بسعر 130 دولارًا، أي بزيادة قدرها 27% عن معالج A16 Bionic.

النماذج الأخرى في تشكيلة ‌iPhone 15‌ ليست أيضًا محصنة ضد زيادات التكلفة، حيث تأتي مكونات ‌iPhone 15‌ القياسية بسعر 423 دولارًا، بزيادة قدرها 16٪ مقارنة بـ ‌iPhone 14‌، ويتم حساب سعر هاتف ‌iPhone 15‌ Plus‌ بسعر 442 دولارًا، أي بزيادة قدرها 10٪ عن سابقه، في حين نما هاتف ‌iPhone 15 Pro‌ بنسبة 8٪ ليصل إلى 523 دولارًا.

على الرغم من زيادة التكاليف، لم تقم شركة Apple بزيادة أسعار التجزئة لأي من طرازات ‌iPhone‌ هذا العام واختارت استيعاب تأثير زيادة النفقات، كان التغيير الوحيد الملحوظ هو إيقاف طراز Pro Max بسعة 128 جيجابايت، مما يعني أنه يتعين على المستخدمين الذين اشتروا عادةً طراز 128 جيجابايت الآن دفع 100 دولار إضافية للحصول على الجهاز.