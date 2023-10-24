تكنولوجيا: Nvidia تستعد لإطلاق كرت الشاشة RTX 4080 Super بذاكرة VRAM بسعة 20 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nvidia في العمل على تطوير التحديثات الجديدة لسلسلة كرت الشاشة RTX 40، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق Nvidia RTX 4080 Super بذاكرة VRAM بسعة 20 جيجابايت.

أكدت بعض التقارير على أن شركة Nvidia تعمل على تطوير إصدارات Super من سلسلة كرت الشاشة RTX 40، والتي تتضمن RTX 4080 Super.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من VideoCardz بعض التفاصيل حول كروت الشاشة RTX 4080 وRTX 4070 Super.

من جانب أخر كانت Nvidia قد قامت بإلغاء نموذج RTX 4080 المميز بذاكرة 12 جيجا بايت منذ عام تقريباً قبل الإعلان الرسمي عن RTX 4070 Ti في فعاليات CES في بداية هذا العام، ومن جديد بدأت الشركة في العمل على كرت الشاشة RTX 4080 Super المميز بذاكرة 20 جيجا بايت، كما تؤكد التسريبات على أن الشركة تعمل أيضاً على تطوير RTX 4070 Super.

وتشير التسريبات إلى أن كرت الشاشة RTX 4080 Super يأتي بناقل ذاكرة 320 بت، بينما يأتي كرت الشاشة RTX 4070 Super بناقل ذاكرة 256 بت، أيضاً من المتوقع أن تأتي كرت الشاشة RTX 4070 Super بذاكرة VRAM بسعة 16 جيجا بايت.

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