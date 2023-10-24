شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف واتس آب عن العمل على ملايين من هواتف Android وiPhone اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على بعض هواتف Android وiPhone الأقدم اعتبارًا من اليوم 24 أكتوبر 2023، ووفقًا للمنصة فإن التطبيق يريد التركيز على تطوير ميزات جديدة للمستخدمين على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والتقدم التكنولوجي، وفقًا لصحيفة "مترو".

نيكزس 7

آيفون 5

آيفون 5 سي

اركوس 53 بلاتينيوم

جراند اس فليكس زد تي إي

جراند اكس كواد V987 زد تي إي

زد تي إي اتش تي سي ديزاير 500

هواوي التصاعدي د

هواوي التصاعدي D1

اتش تي سي وان

سوني إكسبيريا زد

إل جي أوبتيموس جي برو

سامسونج جالاكسي نيكزس

موتورولا درويد رازر

سوني اكسبيريا S2

موتورولا شووم

سامسونج جالاكسي تاب 10.1

آسوس Eee الوسادة محول

الوسادة محول أيسر آيكونيا تاب A5003

اتش تي سي ديزاير اتش دي

إل جي أوبتيموس 2 X

سوني إريكسون إكسبيريا آرك3

قائمة الأجهزة التي لن تدعم واتساب

وقام واتساب بإعلام المستخدمين بترقية أجهزتهم لمواصلة استخدام التطبيق قبل إنهاء الدعم، ولكن بعد 24 أكتوبر، سيتوقف مطورو واتساب عن تقديم الدعم الفني والتحديثات، ما يعني أن نظام التشغيل الخاص بالجهاز لن يتلقى بعد الآن التحديثات التلقائية أو التصحيحات أو إصلاحات الأمان أو إصلاحات الأخطاء أو الميزات الجديدة.

إذا لم يتم تلقي التحديثات فسيظل نظام التشغيل يعمل، لكنه سيصبح هدفًا أسهل للمتسللين والبرامج الضارة، ومعظم الهواتف التي لن يدعمها واتساب، هي من الطرازات القديمة التي لم يتم استخدامها على نطاق واسع اليوم.

وإذا كنت لا تزال تمتلك أحد هذه الهواتف، فيجب عليك الترقية إلى جهاز أحدث وذلك لأن العديد من التطبيقات، بما في ذلك واتساب، توقفت عن دعم أنظمة التشغيل القديمة.