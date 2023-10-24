شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح اليوم الثلاثاء قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن البعد إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن صاروخا من طراز "لونغ مارش-2 دي" انطلق حاملا القمر الصناعي "ياوقان-39"، وتعتبر هذه هي المهمة رقم 492 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

وفي سياق متصل، ذكر فريق بحثي صيني أنه بنى محطة أرصاد جوية آلية على ارتفاع 5896 مترًا في جبال كونلون بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

وأفادت الوكالة بأن المحطة الجديدة، التي تم إطلاقها أول أمس الأحد، هي الآن الأعلى في جبال كونلون، وكانت هذه المهمة بمثابة إكمال شبكة محطات الرصد في القطاع الأوسط من جبال كونلون على المنحدر الشمالي لهضبة تشينغهاي-التبت المعروفة باسم "سقف العالم".

وقاد الفريق، معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وخدمة الأرصاد الجوية في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، وأمضى الفريق 3 أشهر في تحدي الطقس القاسي والتغلب على داء المرتفعات لإكمال بناء المحطة.