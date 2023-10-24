تكنولوجيا: الإنستقرام يختبر إختيار جديد يتيح عرض منشورات “Meta Verified” فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد “Adam Mosseri” رئيس الإنستقرام على بدء إختبار أداة جديدة في تطبيق الإنستقرام تدعم المستخدمين في إستكشاف المبدعين والأعمال التجارية، على أن يظهر “Meta Verified” كإختيار جديد مع “المتابعة” و”المفضلة”.

بدء فريق العمل في تطبيق الإنستقرام في العمل على إختبار أداة جديدة في التطبيق، فعند النقر على شعار Instagram في الجزء العلوي من واجهة التطبيق تظهر إختيارات جديدة إلى جانب المتابعة أو المفضلة، والذي يعرف ب”Meta Verified”.

ويعد “Meta Verified” إختيار مدفوع بإشتراك شهري بقيمة 12 دولار عبر المتصفح، أو بقيمة 15 دولار عبر أحد التطبيقات، إلا أن عرض هذا الإختيار عبر Instagram feed سيقدم المستخدم دعم أفضل في إختيار المنشورات المراد عرضها.

ولقد قدمت شركة Meta برنامج Meta Verified للمرة الأولى لتطبيق الفيس بوك والإنستقرام لدعم المستخدمين المشتركين بميزة التحقق من العلامة الزرقاء في التطبيق لتعزيز معايير الحماية والآمان.

أيضاً تم إختبار البرنامج خلال الفترة الماضية في أستراليا ونيوزيلندا ومن ثم الولايات المتحدة، ولقد أعلنت الشركة في شهر سبتمبر أن البرنامج سيتاح للشركات والأعمال التجارية.

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