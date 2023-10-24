تكنولوجيا: الإعلان عن الجهاز اللوحي Teclast T60 بسعر معقول مع شاشة 12 بوصة وبطارية 8000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Teclast عن الجهاز اللوحي T60 Android المدعوم بمعالج Unisoc T616. ويحتوي جهاز Teclast T60 على شاشة IPS بحجم 12 بوصة، وهو عبارة عن جهاز لوحي متوسطة التكلفة يقل سعره عن 300 دولار.

سيتم تشغيل الجهاز بنظام Android 13 ودقة 2000 × 1200 بكسل. علاوةً على ذلك، يدمج T60 مستشعرات الضوء والبرد والقرب لتقديم تجربة غامرة.

تبلغ أبعاد الجهاز اللوحي Teclast T60 حوالي 279 × 174 × 7.7 ملم ويزن 570 جرامًا. ويأتي الجهاز اللوحي بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 92%، مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

تم العثور على الكاميرا الأمامية داخل أحد الحواف الأفقية للحاسب اللوحي. ويمكن لـ Teclast T60 بث مقاطع الفيديو المحمية بموجب إدارة الحقوق الرقمية (DRM) فقط من منصات البث مثل Amazon Prime وNetflix بدقة 720 بكسل.

تم تجهيز Teclast T60 بمعالج Unisoc Tiger T616 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين. وتأتي الذاكرة العشوائية قابلة للتوسيع بمقدار 8 جيجابايت، بينما يمكن توسيع مساحة التخزين بمقدار 1 تيرابايت. وتأتي ايضًا مساحة التخزين قابلة للتوسيع، ويحتوي أيضًا على فتحة SIM مزدوجة.

يضم الجهاز بطارية بسعة 8000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع USB-PD بقوة 18 واط. ويمكن لـ T60 العمل لمدةتصل إلى 10 ساعات بشحنة واحدة.

يتوفر الجهاز اللوحي Teclast T60 Android بلون رمادي واحد وبسعر 269.99 دولارًا. وهو متاح الآن على أمازون.

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