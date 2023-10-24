تكنولوجيا: إطلاق جهازي Galaxy Tab A9 و +Galaxy Tab A9 عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا جهازي Galaxy Tab A9 وTab A9+ في أسواق محددة مثل الهند وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. والآن، وصل الجهاز اللوحي أيضًا إلى أسواق أخرى حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

يأتي جهاز Galaxy Tab A9 مزودًا بشاشة LCD بحجم 8.7 بوصة والتي توفر دقة تبلغ 800 × 1340 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Helio G99 ويتميز ببطارية تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 15 واط.

ومن ناحية الكاميرا، فهو يتميز بكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.

ومن ناحية أخرى، يأتي جهاز Galaxy Tab A9+ مع شاشة LCD بحجم 11 بوصة توفر دقة أعلى تبلغ 1920 × 1200 بكسل ومعدل تحديث أسرع يبلغ 90 هرتز.

ومن الداخل، يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 695 ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 7040 مللي أمبير مع إمكانية الشحن بقوة 15 واط.

كما يتميز جهاز Tab A9+ بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل. ويحتوي الجهاز اللوحي على إعداد رباعي السماعات تم ضبطه بواسطة AKG.

يوفر كلا الجهازين مجموعة من خيارات الاتصال، بما في ذلك دعم بطاقة SIM وWi-Fi 5 وBluetooth 5.3. علاوةً على ذلك، فهو تأتي مع نظام Android 13 سهل الاستخدام والذي يعتمد على واجهة One UI.

تشمل خيارات الألوان لكلا الجهازين الجرافيت والفضي والكحلي. وقد يختلف السعر والتوفر بناءً على شركة الاتصالات وبائع التجزئة والسوق، لذا يُنصح بالاستفسار مع شركاء البيع بالتجزئة المحليين لشركة سامسونج أو المتاجر الرسمية.

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