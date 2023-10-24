تكنولوجيا: ظهور كاميرا شاومي الخارجية CW400 بجودة 2.5K على موقع الويب العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر أكتوبر من العام الماضي، أطلقت شركة شاومي الكاميرا الخارجية CW400 في سوقها المحلي.

والآن، قامت الشركة بإدراج الكاميرا على موقعها الإلكتروني العالمي، مما يعني أن كاميرا المراقبة الأمنية ستتوفر قريبًا في مناطق أخرى حول العالم.

تم تجهيز هذه الكاميرا بهوائي مزدوج عالي الكسب لنقل مستقر لمسافات طويلة. وهي تتميز بمستشعر بفتحة F1.6 بدقة 4 ميجابكسل مع إخراج صورة بدقة 2.5K للحصول على وضوح استثنائي.

توفر كاميرا Xiaomi CW400 دقة تبلغ 2560 × 1440 بكسل، مما يضمن نطاق نقل أوسع واختراقًا محسنًا. وهي تأتي مزودة بإعداد هوائي مزدوج مدمج عالي الكسب لنقل البيانات بدون متاعب.

وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، توفر الكاميرا ضوء الأشعة تحت الحمراء والضوءان الأبيضان في الكاميرا رؤية ليلية كاملة الألوان، حتى في إعدادات الإضاءة الضعيفة.

ومع زاوية عرض أفقية تبلغ 360 درجة وعمودية 160 درجة، تغطي الكاميرا مساحة واسعة. كما انها حاصلة على تصنيف IP66 للحماية من الغبار والماء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الهواء الطلق.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الكاميرا تقليلًا ذكيًا للضوضاء، ونصف قطر تسجيل صوتي يبلغ 15 مترًا، واكتشاف الذكاء الاصطناعي للبشر، وتحذيرات الصوت والضوء، والتصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني، والتخزين السحابي للنسخ الاحتياطي للتخزين المحلي.

لا يزال تاريخ الإطلاق العالمي غير مؤكد، لكنها متاحة في الصين مقابل 299 يوانًا (حوالي 41 دولارًا أمريكيًا).

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