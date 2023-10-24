شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر طريقة جديدة لعرض المنشورات من "الحسابات الموثقة" فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غرار ما فعلته المنصات الأخرى مثل تويتر وتليجرام، تتيح شركة "ميتا" الآن للمستخدمين الدفع مقابل التحقق وفتح بعض الميزات الإضافية على فيس بوك وإنستجرام ولإقناع المزيد من الأشخاص بالدفع مقابل خدمة Meta Verified.

وتفيد التقارير أن الشركة تعمل على خيار جديد يتيح للمستخدمين اختيار رؤية المحتوى من الحسابات التى تم التحقق منها فقط، وفقًا لموقع 9to5mac.

وقامت المنصة باختبار زر يقوم بتصفية المنشورات فى الموجز ويعرض المحتوى من الحسابات التى تم التحقق منها فقط، حيث سيجد المستخدمون عامل التصفية الجديد فى القائمة الذى يتيح لهم التبديل بين الخلاصات التالية والمفضلة، ويعتقد Mosseri أن هذا التبديل سيمنح المبدعين والعلامات التجارية المزيد من الرؤية.

وقال المسؤول التنفيذي: "نحن نستكشف هذا كعنصر تحكم جديد للأشخاص وطريقة لاكتشاف الشركات والمبدعين".

لا توجد تفاصيل فى هذه المرحلة حول عدد الأشخاص الذين لديهم بالفعل حق الوصول إلى التبديل الجديد لتصفية المنشورات حسب الحسابات التى تم التحقق منها فقط، نظرًا لأن الميزة تجريبية، فقد يتم إلغاؤها قبل طرحها للجميع على إنستجرام.

بالطبع، الفكرة الرئيسية وراء هذا الفلتر هى إقناع المزيد من مستخدمى إنستجرام بالدفع مقابل Meta Verified فى الولايات المتحدة، حيث تبلغ تكلفة الخدمة 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، أو 14.99 دولارًا أمريكيًا عند الاشتراك عبر تطبيقات iOS أو Android ويمكن للمستخدمين الذين يدفعون مقابل Meta Verified تقديم بطاقة هوية صادرة عن الحكومة للتحقق من هويتهم والحصول على العلامة الزرقاء.

وفى محاولة أخرى لزيادة إيرادات الشركة، تفكر Meta فى إطلاق خطة اشتراك أخرى، لإزالة الإعلانات من إنستجرام وفيس بوك، سيتم إصدار الخطة أولًا للمستخدمين فى أوروبا، حيث ستجبر لائحة الاتحاد الأوروبى الجديدة شركة Meta على طلب موافقة صريحة قبل جمع بيانات المستخدم لتقديم إعلانات مخصصة.

ومن خلال القيام بذلك، ستمنح Meta الأشخاص خيار استخدام تطبيقاتها دون الحاجة إلى جمع البيانات ودون الإضرار بإيرادات الشركة، بينما سيظل هناك خيار لاستخدام كلا النظامين الأساسيين مجانًا من خلال السماح لـ Meta بجمع بياناتهم.

ستتكلف هذه الخطة حوالى 17 دولارًا شهريًا، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستأتى مع Meta Verified أم لا، ويفكر Elon Musk فى القيام بشيء مماثل مع X، حيث يكشف الكود الموجود فى تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالمنصة عن مستويات جديدة من اشتراك X Premium الذى سيسمح للمستخدمين بإزالة الإعلانات.