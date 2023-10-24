شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يصدر تنبيها عاجلا لمستخدمى أندرويد.. التطبيق لن يعمل بعد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة المراسلة واتساب عن بعض الأخبار السيئة لأي شخص لا يزال يستخدم هاتف أندرويد قديمًا، حيث أكد تطبيق WhatsApp أنه يحظر الوصول إلى أجهزة معينة، وهذا يعني أن المالكين سيحتاجون الآن إلى شراء أجهزة جديد لمواصلة استخدام التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فتدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، 24 أكتوبر، وتستهدف أي جهاز لا يمكنه الترقية إلى واحدة من أحدث ترقيات أندرويد التي طرحتها جوجل.

وتأكيدًا للخبر، قال WhatsApp: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 من نظام التشغيل أندرويد فقط والإصدارات الأحدث"، وهذا يعني أن الاصدارات الأقدم لن تدعم عمل التطبيق.

وبررت الشركة هذه الخطوة حيث قالت :"لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة، إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتساب."

ويمكنك التحقق من إصدار أندرويد الذي تستخدمه من خلال التوجه إلى الإعدادات > حول الهاتف > التحقق من وجود تحديثات للنظام، وطالما أن هذا يظهر أن لديك شيئًا أحدث من Android 5، فمن المفترض أن تكون آمنًا لمواصلة استخدام WhatsApp.

وليس من الغريب على واتساب التخلص من أنظمة التشغيل القديمة، وفي الواقع، هذا التحديث يحدث كل عام تقريبًا، وقد حدث التغيير الكبير الأخير في 31 ديسمبر 2022 مع انتهاء التطبيق بدعم 49 طرازًا مختلفًا من الهواتف الذكية.

وتشمل هذه الأجهزة Archos 53 Platinum وGrand S Flex ZTE وHTC Desire 500 وHuawei Ascend D وD1 وD2 وSamsung Galaxy Ace 2 وCore وS2 وS3 mini وغيرها الكثير.