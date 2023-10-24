تكنولوجيا: وزارة العدل تقوم بتوسيع التحقيقات مع شركة Tesla لتشمل نطاقات قيادة السيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Tesla أن وزارة العدل قامت بتوسيع تحقيقاتها معها. ففي ملف قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصة، قالت شركة Tesla إن الوكالة أصدرت مذكرات استدعاء للحصول على معلومات تتعلق بـ “المنافع الشخصية والأطراف ذات الصلة ومجموعة السيارات وقرارات الموظفين“.

وفي شهر يناير الماضي، أكدت شركة Tesla أن وزارة العدل طلبت تفاصيل من الشركة فيما يتعلق بميزات الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة لسيارتها الكهربائية.

ووفقًا لرويترز وتقارير المستهلك، لم تصل سيارات Tesla إلى تقديرات نطاق وكالة حماية البيئة (EPA) في اختبارات الطريق.

تقوم وكالة حماية البيئة (EPA) باختبار نطاقات السيارات على اسطوانات في المختبر. وتشير صحيفة New York Times إلى أن جميع السيارات الكهربائية لديها نطاق أقل في درجات الحرارة الباردة، ولكن حتى في الطقس الدافئ، نفد استهلاك سيارة Tesla Model Y بما لا يقل عن 50 ميلاً أقل من النطاق المزعوم في اختبارات تقارير المستهلك.

يقال إن شركة Tesla، التي تمت معاقبتها في بلدان أخرى لفشلها في الكشف عن أن سياراتها الكهربائية لها نطاقات أقصر في درجات الحرارة المنخفضة، شكلت فريقًا خاصًا سعى إلى إلغاء الشكاوى حول المسافة التي يمكن أن تقطعها سياراتها بشحنة واحدة.

ويقال إن الفريق أخبر العملاء الذين أبلغوا عن مثل هذه المشكلات في سياراتهم الكهربائية أن أرقام نطاق وكالة حماية البيئة (EPA) كانت مجرد توقعات وأن النطاق سينخفض ​​بسبب تدهور البطارية.

وكما لاحظت صحيفة Times، عندما يتم استخدام مصطلح “الأطراف ذات الصلة” في ملف تنظيمي، فإنه غالبًا ما يشير إلى الإدارة العليا أو مديري الشركة أو المساهمين الرئيسيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفيد أن Tesla فتحت تحقيقًا داخليًا لتحديد ما إذا كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قد استخدم أمواله في خزائن الشركة للمساعدة في تمويل المنزل الزجاجي الذي كان يبنيه، ويقال إن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك وهيئة الأوراق المالية والبورصة طلبا من الشركة معلومات تتعلق بالمنزل والمزايا الشخصية الأخرى الممنوحة لماسك.

أشارت Tesla في ملفها إلى أن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، والمجلس الوطني لسلامة النقل، ولجنة الأوراق المالية والبورصات وغيرها من الهيئات التنظيمية المحلية والولائية والفدرالية والدولية طلبت أيضًا معلومات من الشركة تتعلق بمجموعة متنوعة من التحقيقات والاستفسارات. وليس لدى Tesla قسم علاقات عامة يمكن الوصول إليه للتعليق.

وقالت الشركة في ملفها أمام هيئة الأوراق المالية والبورصة: “على حد علمنا، لم تتوصل أي وكالة حكومية في أي تحقيق مستمر إلى حدوث أي مخالفات“.

واضافت: “لا يمكننا التنبؤ بنتيجة أو تأثير أي أمور جارية. إذا قررت الحكومة متابعة إجراء تنفيذي، فهناك احتمال حدوث تأثير سلبي جوهري على أعمالنا أو نتائج عملياتنا أو توقعاتنا أو تدفقاتنا النقدية أو مركزنا المالي أو علامتنا التجارية“.

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