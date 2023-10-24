تكنولوجيا: محفظة جوجل تتيح لك الآن مشاركة بطاقات الصعود إلى الطائرة من خلال رابط الويب أو التطبيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - محفظة جوجل تتيح لك الآن مشاركة بطاقات الصعود إلى الطائرة من خلال رابط الويب أو التطبيق

تطرح Google Wallet لنظام أندرويد الآن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر الأحداث مع الآخرين عبر رابط.

وتعد هذه الميزة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة كجزء من تحديثات نظام أندرويد لشهر يوليو، طريقة ملائمة لمشاركة البطاقات مع الأصدقاء وأفراد العائلة؛ وخاصة أولئك الذين ليس لديهم تطبيق Google Wallet مثبتًا على أجهزتهم.

وكما أفاد موقع 9to5Google، عند فتح بطاقة الصعود إلى الطائرة أو بطاقة الحدث، يمكن الآن أن يظهر لك رمز المشاركة في أعلى اليسار. سيؤدي هذا إلى فتح ورقة مشاركة النظام، حيث يمكنك تحديد المستلم المطلوب لمشاركة البطاقة معه.

وبمجرد تحديد المستلم، ستقوم محفظة جوجل بإنشاء رابط فريد للبطاقة، والذي يمكنك بعد ذلك مشاركته عبر أي تطبيق مراسلة أو بريد إلكتروني.

يمكن لهذا الرابط إما فتح البطاقة داخل تطبيق Wallet الخاص بالمستلم، أو، في حالة شخص ليس لديه جهاز أندرويد، على صفحة ويب مع رمز الاستجابة السريعة.

ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن القيام بذلك سيؤدي إلى ظهور تحذير بأنه بمجرد مشاركة بطاقة المرور، لا يمكنك إلغاء إرسالها.

تعد هذه إضافة مريحة للغاية لأنها تتيح عرض البطاقة وحفظها على أي جهاز، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة iOS. كما يعد هذا مفيدًا بشكل خاص لبطاقات الصعود إلى الطائرة، لأنه يعني أن المستلمين لا يحتاجون إلى تثبيت تطبيق Google Wallet على أجهزتهم من أجل الوصول إلى بطاقة الصعود الخاصة بهم أو عندما يقوم أحد أفراد العائلة بتنزيل جميع بطاقات العائلة على جهاز واحد.

لسوء الحظ، لا يبدو أن هذه الميزة تعمل حتى الآن مع جميع بطاقات الصعود إلى الطائرة أو تذاكر الأحداث. يحتوي موقع دعم جوجل على إرشادات حول كيفية مشاركة البطاقات، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول المتطلبات اللازمة لكي تكون البطاقة “قابلة للمشاركة“.

واعتبارًا من اليوم، لا تزال بعض بطاقات صعود الطائرة والفعاليات الموجودة على التطبيق، بالإضافة إلى التذاكر وبطاقات الولاء، تشير إلى أنه لا يمكن مشاركتها.

تبدو ميزة مشاركة المرور الجديدة المستندة إلى الرابط في Google Wallet بمثابة طريقة مريحة وسهلة الاستخدام لمشاركة البطاقات مع الآخرين.

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