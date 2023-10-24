شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Spider-Man 2 تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا على 5 PlayStation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح لعبة Spider-Man 2 لأجهزة PlayStation 5 في 20 أكتوبر، وقد أعلنت الشركة الآن أن اللعبة قد سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لتصبح أسرع لعبة PlayStation Studios مبيعًا في تاريخ PlayStation في أول 24 ساعة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد باعت لعبة Spider-Man 2، التي طورتها شركة Insomniac Games بالتعاون مع PlayStation Studios وMarvel Games، أكثر من 2.5 مليون نسخة في أول 24 ساعة.

وقال إريك ليمبل، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي والمبيعات والعمليات التجارية في Sony Interactive Entertainment: “تلتزم Insomniac Games بمعايير عالية بشكل لا يصدق عندما يتعلق الأمر بتقديم تجارب لعب جذابة ومبتكرة.

وأضافت "إن لعبة Marvel's Spider-Man 2 هي الدفعة الثالثة من Insomniac Games في سلسلة PlayStation، وأضاف ليمبل: "تم تصميمها من الألف إلى الياء للاستفادة من الميزات الفريدة لـ PlayStation 5، وكان الهدف هو البناء بشكل كبير على الأحداث والقصص والميزات من أول لعبتين".

وتقدم لعبة Spider-Man 2 اثنين من شخصيات الرجل العنكبوت - بيتر باركر ومايلز موراليس - في مدينة أكبر في نيويورك، وفي الانطباعات الأولى فإن اللعبة تقدم قتالًا مثيرًا.