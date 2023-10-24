رسميا.. واتساب يتوقف على بعض هواتف الأندرويد القديمة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت منصة المراسلة واتساب، عن توقفه رسميا عن دعم عد كبير من هواتف الأندرويد القديمة، اعتبارا من الثلاثاء٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣..

وبحسب موقع mirror البريطانى، فتدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من ، 24 أكتوبر، وتستهدف أي جهاز لا يمكنه الترقية إلى واحدة من أحدث ترقيات أندرويد التي طرحتها جوجل.

قال WhatsApp: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 من نظام التشغيل أندرويد فقط والإصدارات الأحدث"، وهذا يعني أن الاصدارات الأقدم لن تدعم عمل التطبيق.

وبررت الشركة هذه الخطوة حيث قالت :"لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة، إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتساب."

وتشمل هذه الأجهزة التي توقف عليها واتساب Archos 53 Platinum وGrand S Flex ZTE وHTC Desire 500 وHuawei Ascend D وD1 وD2 وSamsung Galaxy Ace 2 وCore وS2 وS3 mini وغيرها الكثير.

ويمكنك التحقق من إصدار أندرويد الذي تستخدمه من خلال التوجه إلى الإعدادات > حول الهاتف > التحقق من وجود تحديثات للنظام، وطالما أن هذا يظهر أن لديك شيئًا أحدث من Android 5، فمن المفترض أن تكون