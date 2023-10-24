تكنولوجيا: معايير Matter 1.2 الجديدة تنتقل إلى مستوى أعلى في التوافق مع أجهزة المنزل الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق التحديث الجديد لمعايير الإتصال بين الأجهزة الذكية في المنزل Matter 1.2، والذي يدعم التوافق بمستوى أعلى مع نطاق واسع من أجهزة المنزل الذكي.

تجلب معايير Matter 1.2 تكامل بكفاءة أعلى في الإتصال بين الأجهزة في المنزل الذكي التي ترتكز على الإتصال بشبكات الإنترنت، والتي تشمل المكانس الكهربائية الروبوتية، والثلاجات، والغسالات، وغسالات الأطباق وأيضاً أجهزة إنذار الدخان وأول أكسيد الكربون، وأجهزة استشعار جودة الهواء، وأجهزة تنقية الهواء، ومكيفات هواء الغرف، والمراوح.

ومن المقرر أن يدعم التحديث الأجهزة المقدمة من الشركات التي تدعم هذه المعايير والتي يصل عددها إلى 675 شركة، أيضاً طورت معايير Matter 1.2 الجديدة عبر منظمة CSA، والتي إستعرضت مؤخراً مواصفات معايير Matter 1.2 الجديدة.

وتؤكد المنظمة على إمكانية دعم معايير Matter 1.2 في الجيل الجديد من الأجهزة التي تدعم المنصات التالية: Apple Home وAmazon Alexa وGoogle Home وSamsung SmartThings، لذا سيتاح لمستخدمي أجهزة ابل عبر تطبيق Apple Home على سبيل المثال التحكم في أجهزة المكنسة الكهربائية الروبوتية وغسالة الأطباق والغسالة.

أيضاً يمكن من خلال معايير Matter 1.2 أن يتاح للمستخدمين التحكم في عدد من مهام الأجهزة عبر التطبيق، حيث يدعم التحكم في المهام الرئيسية للأجهزة من (التشغيل/الإيقاف، تغيير الوضع) والإشعارات مثل إشعارات درجة حرارة الثلاجة، أو حالة الغسيل أو إشعار إكتشاف الدخان.

ويدعم هذا التحديث بشكل خاص المكنسة الكهربائية الروبوتية بمستوى أقوى، حيث يمكن التحكم في إشعارات البدء أو إيقاف عملية التنظيف، والتحكم في أوضاع التنظيف، كما يقدم إشعارات لحالة فرشاة المكنسة، وحالة الشحن.

كما يدعم Matter 1.2 أجهزة تنقية الهواء بآداء أفضل على عكس الفترة الماضية الذي كان فيه دعم هذه الفئة من الأجهزة بشكل متقطع.

لماذا يعد إختيار الأجهزة بنظام Matter هو الأفضل؟

يتيح نظام Matter التحكم في وظائف الأجهزة المحجوبة في تطبيق كل شركة، جيث يدعم النظام ربط هذه المهام بالمنصة الخاصة بالبيت الذكي بسلاسة.

كما يدعم نظام Matter التحكم في العديد من وظائف الأجهزة دون الإعدادات المعقدة لكل تطبيق خاص بالأجهزة والذي يحتاج إلى التأكد في البداية إلى توافقه مع الأجهزة الذكية الأخرى في المنزل، حيث يدعم النظام نطاق واسع من الأجهزة التي تتضمن أجهزة Whirlpool، وPanasonic، وLG، وHaier وغيرها من الشركات.

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