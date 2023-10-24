تكنولوجيا: ابل تحدد 30 من أكتوبر لعقد حدث خاص بعنوان “Scary fast”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ابل حدث خاص قبل نهاية الشهر الجاري بعنوان “Scary fast”، ولقد أكدت عملاق التكنولوجيا على أن المؤتمر ينطلق في 30 من أكتوبر.

ينطلق مؤتمر ابل القادم عبر موقع الشركة الرسمي، وقناة اليوتيوب، وتطبيق Apple TV، ومن المقرر أن يكون الحدث الأول لشركة ابل المقرر عقده في ساعات الليل.

وتشير التوقعات إلى أن الحدث المقرر عقده في شهر أكتوبر تكشف ابل خلاله عن أحدث أجهزة Mac، أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى ابل بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة iMac، ومن المتوقع أيضاً أن تكشف ابل عن تحديث جديد لأجهزة MacBook Pro.

المصدر

اعلان





