شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تغلق مناقشة داخلية للموظفين حول دعم الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت رسائل داخلية أن شركة مايكروسوفت أغلقت مناقشة بين الموظفين حول الحرب بين إسرائيل وحماس، وفي منشور شاهده حوالي 90 ألف مستخدم للوحة رسائل "كل الشركة" الداخلية لمايكروسوفت، كتب أحد الموظفين عن شعوره "بإحساس قوي بخيبة الأمل تجاه عمله والشركة" بشأن ما اعتبره هذا الشخص "تصريحات متحيزة" من جانب كبار القادة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، كتب الموظف: "في خضم الحرب الفلسطينية الإسرائيلية المستمرة، يحزنني أن أشاهد شركة تروج بقوة للتنوع والشمول تظهر مثل هذا التمييز والتهميش القوي"، مضيفا "يبدو لي أن الشركة غافلة عن المعاناة الساحقة وغير المتناسبة للشعب الفلسطيني."

حصل المنشور على حوالي 600 تفاعل و60 تعليقًا قبل أن تغلق مايكروسوفت المنشور أمام التعليقات، وكتب أحد مديري المجتمع: "نحن الآن نغلق هذا الموضوع للتعليقات"، مضيفا "نطلب منكم الاستمرار في ممارسة التعاطف واللطف مع بعضكم البعض وتذكر اتباع إرشادات استخدام Microsoft 365 عند المشاركة في الحوار على Viva Engage".

ويعد Viva Engage عبارة عن نظام أساسي لمشاركة موظفي مايكروسوفت يشتمل على لوحات الدردشة الخاصة بالشركة، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Yammer.

ولا يشير المنشور على وجه التحديد إلى تعليقات كبار القادة التي اعتبرها الموظف متحيزة، ولكن في 10 أكتوبر الماضى كتبت كاثلين هوجان، مديرة شؤون الموظفين في مايكروسوفت، بريدًا إلكترونيًا داخليًا للموظفين نيابة عن فريق القيادة العليا SLT، أدانت فيه "الهجمات في إسرائيل"، وقالت هوجان إن مايكروسوفت لديها 3000 موظف في إسرائيل تأثروا بشكل مباشر.

كما أدان زعيم اليهود في مجموعة موارد موظفي مايكروسوفت، في رسالة بالبريد الإلكتروني لبعض الموظفين، في نفس يوم بيان هوجان، حماس بشدة.

ولا تمثل مايكروسوفت الشركة الوحيدة التي لديها قوة عاملة كبيرة في إسرائيل بل أيضا هناك شركة Nvidia، التي توظف أيضًا حوالي 3000 موظف في إسرائيل.