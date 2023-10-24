قائمة بأسماء ١٨ هاتفا لن يدعم واتساب بعد اليوم.. وطريقة معرفة موقف جهازك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت منصة المراسلة واتساب، عن توقفها رسميا عن دعم عد كبير من هواتف الأندرويد القديمة، اعتبارا من الثلاثاء٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣..

وبحسب موقع mirror البريطانى، فتدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من ، 24 أكتوبر، وتستهدف أي جهاز لا يمكنه الترقية إلى واحدة من أحدث ترقيات أندرويد التي طرحتها جوجل.

قال WhatsApp: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 من نظام التشغيل أندرويد فقط والإصدارات الأحدث"، وهذا يعني أن الاصدارات الأقدم لن تدعم عمل التطبيق.

وبررت الشركة هذه الخطوة حيث قالت :"لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة، إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتساب."

قائمة بأسماء الهواتف التي سيتوقف واتساب عن دعمها:

1. Nexus 7 (upgradable to Android 4.2).

2. Samsung Galaxy Note 2.

3. HTC One.

4. Sony Xperia Z.

5. LG Optimus G Pro.

6. Samsung Galaxy S2.

7. Samsung Galaxy Nexus.

8. HTC Sensation.

9. Motorola Droid Razr.

10. Sony Xperia S2.

11. Motorola Xoom.

12. Samsung Galaxy Tab 10.1.

13. Asus Eee Pad Transformer.

14. Acer Iconia Tab A5003.

15. Samsung Galaxy s3, s3new ,s3mini.

16. HTC Desire HD.

17. LG Optimus 2X.

18. Sony Ericsson Xperia Arc3.

كيف تعرف موقف جهازك؟

ويمكنك التحقق من إصدار أندرويد الذي تستخدمه من خلال التوجه إلى الإعدادات > حول الهاتف > التحقق من وجود تحديثات للنظام، وطالما أن هذا يظهر أن لديك شيئًا أحدث من Android 5، فمن المفترض أن تكون