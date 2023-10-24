تكنولوجيا: هاتف vivo Y100 5G ينطلق في السوق الصيني بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo للإعلان عن نموذج جديد من هاتف vivo Y100 5G في حدث يعقد في 27 من أكتوبر، ولقد إستعرضت إعلانات تشويقية نشرت اليوم تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

شاركت vivo إعلانات تشويقية لهاتف vivo Y100 5G على منصة Weibo اليوم، والتي تؤكد على أن هاتف Y100 5G يأتي بتصميم نحيف بسماكة 7.49مم.

أيضاً تؤكد الإعلانات التشويقية على أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف طبقة حماية في الشاشة.

أيضاً يضم Y100 5G شاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ويأتي الهاتف بتصميم زجاجي بنقوش من الجهة الخلفية، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأخضر، كما يتميز vivo Y100 5G بتصميم منحني في إتجاه الإطار فائق النحافة.

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