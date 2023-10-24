شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على ميزة جديدة للقنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتساب ميزة القنوات في وقت سابق من هذا العام، حيث أتاحت ميزة البث أحادى الاتجاه للأفراد والشركات والمؤسسات مشاركة الرسائل ومقاطع الفيديو والصور مع متابعيهم، والآن يشير تقرير إلى أن تطبيق واتساب يطرح إمكانية جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية.

حيث كشف تقرير صادر عن موقع أنه يمكن لمسؤولي القناة الآن إرسال رسائل صوتية وملصقات، هذه القدرة قيد التطوير وسيتم طرحها لمختبري Android.

و"يبدو أن واتساب يعمل حاليًا على تطوير ميزات جديدة لمسؤولي القنوات لتعزيز تفاعلاتهم مع متابعيهم، وبفضل الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام أندرويد، والمتوفر على متجر Google Play، اكتشفنا أن واتساب يخطط لإضافة ميزة الرسائل الصوتية والملصقات إلى القنوات في المستقبل.

كما ذكرنا سابقًا، يقتصر قدرة المسؤولين حاليًا على مشاركة الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF داخل القناة، تهدف هذه القدرة إلى جعل التواصل أكثر فعالية والتفاعل مع متابعي القناة.

فلتر رد فعل الرسالة يعمل التطبيق المملوك لـ Meta أيضًا على فلتر رد فعل الرسائل للقنوات، حيث ستسهل هذه الميزة معرفة جهات الاتصال التي تفاعلت مع تحديثات القناة، وسيرى المسؤولون مرشحًا جديدًا عند عرض قائمة التفاعلات الخاصة بتحديثات القناة، هذه الميزة متاحة لبعض مختبري النسخة التجريبية.

وقال WABetainfo: “باستخدام هذا الفلتر، يمكن لمسؤولي القناة عرض ردود الفعل الفردية من جهات الاتصال الخاصة بهم، مما يوفر لهم ميزة جديدة للحصول على رؤى قيمة حول كيفية تلقي جهات الاتصال الخاصة بهم والتفاعل مع المحتوى الذي يشاركونه على قنواتهم”.