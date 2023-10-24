شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك: الغرب يسير نائماً في طريقنا إلى الحرب العالمية الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، من أن الولايات المتحدة والحضارة الإنسانية بأكملها قد تتجه نحو الحرب العالمية الثالثة بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين.

وشدد ماسك على أهمية السياسة الخارجية للولايات المتحدة في منع تصاعد الصراعات الإقليمية، ويعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد أوكرانيا في السعي لتحقيق السلام.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إن الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تسير في طريقها نائمة إلى الحرب العالمية الثالثة بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس فحسب، بل إن الحضارة الإنسانية بأكملها قد تكون على المحك.

ودعا ماسك الولايات المتحدة إلى إيجاد طريقة للحفاظ على السلام مع أوكرانيا و"استئناف العلاقات الطبيعية مع روسيا".

وقد جاءت هذه التصريحات في لقاء علي خدمة space التابعة لتويتر، حول الحرب المدمرة بين إسرائيل وحماس، والتي استضافها ديفيد ساكس، مع إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي في اللجنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX إن الولايات المتحدة الأمريكية تسير وهي نائمة في طريقها إلى الحرب العالمية الثالثة.

وقال، إنه بسبب الحرب المستمرة، "الحضارة نفسها قد تكون على المحك"، ويحذر ماسك من أنه إذا اندلعت معركة على المستوى العالمي، فيجب توقع "معركة ضخمة".