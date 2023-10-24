شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك مشاهدة حدث Xbox لألعاب الفيديو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Xbox لتنظيم عرض غدا الأربعاء للتركيز على أشهر الألعاب الخارجية التى ستصل إلى وحدات تحكم ألعاب مايكروسوفت وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز ومنصة Game Pass.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيمكن مشاهدة الحدث عبر القناة الرسمية على يوتيوب أو على Twitch، وسيضم الحدث ألعاب من شركات خارجية مثل Remedy وStudio Wildcard وRyu Ga Gotoku Studio والمزيد، مع 20 دقيقة من المقاطع الدعائية ولقطات اللعب المختلفة

لكن حتى الآن لم تصدر مايكروسوفت قائمة بالألعاب التي ستحتل مركز الصدارة، لكنها أثارت بعض التشويق، و تقول الشركة إنها ستكشف عن "أحدث المعلومات" حول لعبة تقمص الأدوار المجاورة لـ Yakuza Like a Dragon: Infinite Wealth وDungeons of Hinterberg.

كما وعدت أيضًا بإطلاق عرض دعائي للعبة Alan Wake II التي طال انتظارها، والتي ستصدر في نهاية هذا الأسبوع، وأول لقطات لعب لـ Ark: Survival Ascending.

وسيكون البث متاحًا بـ 30 لغة، بما في ذلك لغة الإشارة الأمريكية (ASL) ولغة الإشارة البريطانية (BSL)، بالإضافة إلى ذلك تقول Xbox أن البث على YouTube سيكون بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وهو ما يجب أن يكون وسيلة جيدة لاستكشاف العالم الحقيقى.