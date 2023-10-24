تكنولوجيا: سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S24 بأعلى مستوى في الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن سلسلة Galaxy S24 القادمة من سامسونج ستكون الإصدارات الأعلى ذكاء في الهواتف التي انطلقت حتى الآن بفضل تقنية الذكاء الإصطناعي.

كانت تقنية الذكاء الإصطناعي أحد أهم العناوين التي تم التركيز عليها من جوجل خلال الحدث الرسمي للإعلان عن هواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro، إلا أن التسريبات الجديدة تؤكد على أن العملاق الكوري قررت الإنتقال بمستوى الذكاء الإصطناعي إلى مستوى أعلى في هواتف Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus وأيضاً Galaxy S24 Ultra.

ويؤكد التقرير الجديد على أن سامسونج ستعمل على مميزات تحاكي ما قدم من ChatGPT وGoogle، حيث سيكون لتقنية سامسونج القدرة على إنشاء محتوى أو قصص عند إدخال بعض الكلمات الرئيسية فقط لبدء المحتوى.

كما تعمل سامسونج على تطوير بعض المميزات الخاصة بالشركة في تقنية الذكاء الإصطناعي مثل القدرة على تحويل النصوص إلى صور، وهو ما أكدت عليه سامسونج خلال فعاليات Exynos 2400 الذي يقدم في بعض من نماذج سلسلة Galaxy S24 في عدد من الأسواق.

أيضاً من المقرر أن يتم تحسين آداء تحويل الحديث إلى نصوص، كما تعزز سامسونج آداء مساعد Bixby الرقمي ليقدم إستجابة ومحادثة بمستوى أعلى في الذكاء، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف سامسونج المميزة.

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