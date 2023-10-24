تكنولوجيا: MediaTek تستعد للإعلان الرسمي عن رقاقة Dimensity 9300 في 6 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت MediaTek من خلال إعلان تشويقي جديد على خططها لإطلاق رقاقة Dimensity 9300 في حدث يعقد في 6 من نوفمبر.

تستعد شركة MediaTek لعقد حدث في 6 من نوفمبر في السوق الصيني لكشف النقاب عن معالج Dimensity 9300 الذي ينافس معالج Exynos 2400 القادم من سامسونج ومعالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت حتى الآن على أن معالج Dimensity 9300 يضم 4 من أنوية Cortex-X4 التي تنقسم إلى 1+3 على أن تتميز النواة الرئيسية بسرعة 3.25 GHz، وتقدم الثلاث أنوية الأخرى سرعة 2.85 GHz.

كما تتضمن وحدة المعالجة 4 من أنوية Cortex-A720 بسرعة 3 GHz، لذا لن تتضمن وحدة المعالجة أنوية Cortex-A520s، بينما يضم معالج Dimensity 9300 كرت شاشة Arm Immortalis G720.

يذكر أن معالجات Snapdragon 8 Gen 3 وExynos 2400 تتضمن نواة Cortex-X4 واحدة فقط، وتشير التفاصيل إلى أنه يصعب التحكم في برودة أنوية Cortex-X4، لذا قد يتعرض معالج Dimension 9300 للإختناق للحفاظ على إستقرار الحرارة.

ولقد سجل Dimensity 9300 في الإختبارات الأولية في AnTuTu آداء أفضل في وحدة المعالجة بنسبة 65% وفي كرت الشاشة بنسبة 55% مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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