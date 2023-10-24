علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: MediaTek تستعد للإعلان الرسمي عن رقاقة Dimensity 9300 في 6 من نوفمبر

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت MediaTek من خلال إعلان تشويقي جديد على خططها لإطلاق رقاقة Dimensity 9300 في حدث يعقد في 6 من نوفمبر.

تستعد شركة MediaTek لعقد حدث في 6 من نوفمبر في السوق الصيني لكشف النقاب عن معالج  Dimensity 9300 الذي ينافس معالج Exynos 2400 القادم من سامسونج ومعالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت حتى الآن على أن معالج Dimensity 9300 يضم 4 من أنوية Cortex-X4 التي تنقسم إلى 1+3 على أن تتميز النواة الرئيسية بسرعة 3.25 GHz، وتقدم الثلاث أنوية الأخرى سرعة 2.85 GHz.

كما تتضمن وحدة المعالجة 4 من أنوية Cortex-A720 بسرعة 3 GHz، لذا لن تتضمن وحدة المعالجة أنوية  Cortex-A520s، بينما يضم معالج Dimensity 9300 كرت شاشة Arm Immortalis G720.

يذكر أن معالجات Snapdragon 8 Gen 3 وExynos 2400 تتضمن نواة Cortex-X4 واحدة فقط، وتشير التفاصيل إلى أنه يصعب التحكم في برودة أنوية Cortex-X4، لذا قد يتعرض معالج Dimension 9300 للإختناق للحفاظ على إستقرار الحرارة.

ولقد سجل Dimensity 9300 في الإختبارات الأولية في AnTuTu آداء أفضل في وحدة المعالجة بنسبة 65% وفي كرت الشاشة بنسبة 55% مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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