تكنولوجيا: صور رسمية تستعرض تصميم Xiaomi 14 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث شاومي في 26 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن سلسلة Xiaomi 14، ولقد كُشِف عن تفاصيل تصميم الإصدار الرئيسي من خلال مجموعة من الصور الرسمية.

يظهر هاتف Xiaomi 14 في الصور الرسمية بتصميم مميز باللون الأبيض بإطار مسطح لامع يشار إلى أنه مصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بتصميم مسطح بحجم 6.36 إنش، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، ولقد شاركت شاومي تفاصيل سماكة حواف الهاتف، حيث يتميز بسماكة 1.61مم في الأعلى وجانبي الشاشة، بينما تتميز الحواف بسماكة 1.71مم في الجزء السفلي.

ويأتي زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الإطار الأيمن من هاتف Xiaomi 14، بينما تتميز وحدة الكاميرة الرئيسية بتصميم مربع.

وتضم إعدادت الكاميرة عدسات Leica Summilux مع مستشعر رئيسي بحجم 1/1.31 ويدعم حجم بيكسل 1.2µm ويأتي هذا المستشعر بفتحة عدسات f/1.6، ومن المتوقع أن يكون مستشعر OmniVision OV50H المميز بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل وأخر بزوايا عرض فائقة الإتساع أيضاً بدقة 50 ميجا بيكسل.

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