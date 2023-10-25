شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتيح لمستخدميها تسجيل الدخول باستخدام "مفاتيح المرور" .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح موقع أمازون للتجارة الإلكترونية يدعم الآن مفاتيح المرور، وهو ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى طريقة تسجيل الدخول التى تعتبر أكثر أمانًا من كلمات المرور، مما يسمح لهم بالوصول إلى حساباتهم باستخدام القياسات الحيوية أو رقم التعريف الشخصي الذي يستخدمونه لفتح أجهزتهم، وفقاً لموقع engadget.

بدأت الشركة في طرح هذه الإمكانية منذ بضعة أيام، لكنها أعلنت للتو عن الميزة، وهي متاحة الآن على المتصفحات.

وتعد "مفاتيح المرور" مقاومة للتصيد الاحتيالي أو تأثيرات تسرب البيانات، لأنه لا توجد كلمات مرور يمكن سرقتها، وبدلاً من ذلك، تستخدم التقنية أزواجًا مشفرة، أحدها عبارة عن مفتاح عام محفوظ على خوادم خدمة معينة، بينما يظل الآخر خاصًا ويتم حفظه بشكل آمن على جهاز المستخدم.

وتعد هذه الأزواج فريدة لكل خدمة، ويجب أن تتطابق مع شخص ما حتى يتمكن من تسجيل الدخول، كما أنها أقل مشاركة بكثير من المصادقة الثنائية، على الرغم من أن أمازون، لسبب ما، لن تقوم بإيقاف تشغيلها تلقائيًا لأولئك الذين يقومون بتشغيلها دعم مفتاح المرور.

وتقول أمازون إن أولئك الذين قاموا بتشغيل العامل الثنائي سيظلون بحاجة إلى التحقق من هوياتهم باستخدام رمز لمرة واحدة حتى بعد تنشيط خيار تسجيل الدخول الجديد، ليس من الواضح ما إذا كان المستخدمون لن يضطروا بعد الآن إلى إدخال الرموز الثنائية بعد تسجيل الدخول الأولي باستخدام مفتاح مرور.