شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك بحث خاص "بالتعرف على الوجه" يمنع عمليات البحث عن وجوه الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن PimEyes، وهو محرك بحث عام يستخدم التعرف على الوجه لمطابقة صور الأشخاص عبر الإنترنت، قد حظر عمليات البحث عن القاصرين بسبب مخاوف من تعريض الأطفال للخطر .

لا يزال نظام الكشف الجديد من PimEyes، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن العمر لتحديد ما إذا كان الشخص طفلاً، قيد التنفيذ إلى حد كبير وبعد اختباره، وجدت صحيفة نيويورك تايمز أنه من الصعب التعرف على الأطفال الذين تم تصويرهم في زوايا معينة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يكتشف المراهقين بدقة دائمًا.

ويقول Giorgi Gobronidze الرئيس التنفيذي لشركة PimEyes، إنه كان يخطط لتنفيذ آلية الحماية هذه منذ عام 2021، ومع ذلك تم نشر الميزة بالكامل فقط بعد أن نشر كاتب صحيفة نيويورك تايمز، كشمير هيل ، مقالًا حول التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الأطفال الأسبوع الماضي.

وبحسب جوبرونيدز، يمكن لمنظمات حقوق الإنسان التي تعمل على مساعدة القاصرين أن تستمر في البحث عنهم، في حين أن جميع عمليات البحث الأخرى ستنتج صورًا تحجب وجوه الأطفال.

وكتب هيل في المقال أن الخدمة حظرت أكثر من 200 حساب بسبب عمليات البحث غير المناسبة للأطفال، و أخبرت إحدى الأمهات هيل أنها عثرت على صور لأطفالها لم ترها من قبل قبل استخدام PimEyes ، ومن أجل معرفة مصدر الصورة، سيتعين على الأم دفع رسوم اشتراك شهرية قدرها 29.99 دولارًا.

يعد PimEyes مجرد أحد محركات التعرف على الوجه التي تم تسليط الضوء عليها بسبب انتهاكات الخصوصية، في يناير 2020، كشف تحقيق هيل الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز كيف بدأت مئات من منظمات إنفاذ القانون بالفعل في استخدام Clearview AI، وهو محرك مشابه للتعرف على الوجوه، مع القليل من الإشراف.



هذا مجرد مثال آخر على المشكلة الشاملة الكبيرة في مجال التكنولوجيا، سواء كانت المراقبة مبنية أم لا" وقال دالي بارنيت، وهو تقني في مؤسسة الحدود الإلكترونية، لموقع The Intercept العام الماضي بينما انتقد افتقار PimEyes إلى ضمانات للأطفال في ذلك الوقت. . "لا توجد خصوصية مبنية منذ البداية، ويجب على المستخدمين إلغاء الاشتراك في تعرض خصوصيتهم للخطر.