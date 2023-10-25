تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن رقاقة Snapdragon X Elite المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم عن رقاقة Snapdragon X Elite وهي أحدث الرقاقات المطورة لأجهزة الحاسب المحمول الني ترتكز على ARM بنظام Windows.

تستعد شركة كوالكوم للتوسع في سوق أجهزة الحاسب المحمول بإصدارها الجديد Snapdragon X Elite التي تأتي بتحسينات في الآداء والكفاءة.

وترتكز رقاقة Snapdragon X Elite على دقة تصنيع 4 نانومتر، وتضم عدد 12 من أنوية Oryon بسرعة 3.8 GHz للأنوية الأحادية وتعزيز الأنوية المزدوجة بسرعة تصل إلى 4.3 GHz.

وتشير كوالكوم إلى أن وحدة المعالجة المركزية تتطابق مع وحدة المعالجة المركزية في الجيل 13 من معالجات إنتل في الآداء مع thread متعدد، وتدعم إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 68%.

وفي مقارنة مع رقاقات ابل M2 التي ترتكز على معمارية ARM تأتي رقاقة Snapdragon X Elite بآداء أسرع بنسبة 50% في آداء thread متعدد.

وتضم رقاقة X Elite بكرت شاشة مدمج Adreno بمعدل 4.6 TFLOPs، ويدعم DirectX 12 API، أيضاً تدعم الرقاقة حتى 3 شاشات خارجية بجودة عرض UHD بمعدل 60Hz.

كما يمكن الإستفادة من الرقاقة في مهام تحرير الفيديو عبر معالجة كرت الشاشة Adreno للفيديو بدقة 4K عند معدل 60 إطار لكل ثانية وعند 10بت، ودعم تشفير وفك تشفير ملفات H.264 وHEVC (H.265) وAV1.

وتدعم وحدة Hexagon NPU في الرقاقة معالجة 45 تيرا عملية لكل ثانية، لذا تتفوق الرقاقة في مهام الذكاء الإصطناعي التوليدي.

أيضاً تدعم رقاقة Snapdragon X Elite ذاكرة LPDDR5x العشوائية بسرعة تصل إلى 136 جيجابايت / ثانية، وذاكرة تخزين مؤقت 42 ميجابايت، ويمكن للرقاقة أن تدعم سعة PCIe Gen4 أو UFS 4.0، وتدعم الرقاقة نظام FastConnect 7800.

كما تدعم الرقاقة أيضاً معايير Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، وتضم شريحة مودم Snapdragon X65 5G، وتدعم الإتصال الخلوي بسرعة 10 جيجابت في الثانية.

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