شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معندكش انترنت.. كيف تستفيد من خدمة "خرائط أبل" على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Apple القدرة على تنزيل الخرائط لاستخدامها في وضع عدم الاتصال، مما يوفر الوصول إلى الاتجاهات والمعلومات خطوة بخطوة للمنطقة المختارة حتى إذا لم يكن لديك اتصال خلوى أو اتصال Wi-Fi، وفقاً لموقع macrumors.

تلحق خرائط Apple بخرائط Google في نظام التشغيل iOS 17 من خلال السماح لمستخدمي iPhone أخيرًا بتنزيل الخرائط للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، بفضل الميزة الجديدة، يمكنك تنزيل منطقة معينة من خرائط Apple على جهاز iPhone الخاص بك ومشاهدتها أثناء عدم الاتصال بالإنترنت، مع استكمال الاتجاهات خطوة بخطوة للقيادة والمشي وركوب الدراجات والنقل العام.

أثناء عدم الاتصال بالإنترنت، يمكنك أيضًا الاطلاع على الوقت المقدر لوصولك وعرض معلومات مثل الساعات والتقييمات على بطاقات الأماكن والمزيد، ويمكنك أيضًا استخدام خرائط Apple التي تم تنزيلها على Apple Watch عند تشغيل iPhone المقترن ووجوده في نطاق الساعة الذكية.

يعد تنزيل خريطة لموقع جغرافي محدد في خرائط Apple أمرًا سهلاً في iOS 17، وتوضح لك الخطوات التالية كيفية القيام بذلك.

1- ادخل اسم منطقة معينة في حقل بحث الخرائط.

2- اضغط على زر التنزيل في بطاقة المعلومات الخاصة بالمنطقة.

3- اختر منطقة الخريطة التي تريد تنزيلها عن طريق، يمكنك ضبط حجمه عن طريق سحب الجوانب والزوايا، وسيظهر لك التطبيق مقدار مساحة التخزين التي ستحتاجها لحفظ التنزيل،انقر فوق تنزيل.

أثناء تنزيل الخريطة، ستظهر لك شاشة التقدم المحرز، وسيتم إدراج الخريطة في عمود يحتوي على أي خرائط أخرى قمت بتنزيلها، مع خيار تحديث الكل أو تنزيل خريطة جديدة.