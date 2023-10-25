شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube Music يتيح إنشاء قائمة تشغيل خاصة بتقنية الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر
سواء كنت قد فكرت يومًا في ما هو موجود في الجزء العلوي من قائمة التشغيل الخاصة بك أم لا، فإن تصميم صورة وإضافتها أمر بسيط للغاية.
وسيقوم كل واحد بإنشاء مجموعة عشوائية من الصور عند التحديد، مثل كلب بأسلوب فني معين، ويمكنك تغييره ما عليك سوى التبديل بين الخيارات، وعندما تجد الخيار الذي يعجبك، احفظه كصورة غلاف جديدة لقائمة التشغيل الخاصة بك.
والتحديث الآخر لـ YouTube Music الذي سيتم طرحه هو ميزة تسمى الاتصال السريع والتي تتيح لك الرجوع مباشرة إلى عمليات الاستماع الأخيرة، مثل فنانين وقوائم تشغيل محددة ، يشبه التنسيق إلى حد كبير الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية لـ Spotify، ولكن يبدو أن YouTube يعرض خيارات أكثر من منافسه.
وتتبع هذه الميزات المحاولات الأخيرة الأخرى التي قام بها YouTube Music للتنافس مع الخدمات الأكثر رسوخًا، مثل إضافة قسم للتعليقات وكلمات محددة بوقت لمتابعتها مع الأغاني.
ويتوفر الآن فن قائمة التشغيل المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحسابات اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، مع خطط للطرح عالميًا في المستقبل، بينما سيكون الاتصال السريع متاحًا في الأشهر المقبلة.
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