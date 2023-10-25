شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube Music يتيح إنشاء قائمة تشغيل خاصة بتقنية الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي تطبيق YouTube Music على ميزتين جديدتين، ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن إحداهما تتعلق بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من النظر إلى مجموعة من أغلفة الألبومات أو تحميل صورتك الخاصة، يمكنك الآن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء قائمة تشغيل مخصصة مباشرة من تطبيق YouTube Music.

سواء كنت قد فكرت يومًا في ما هو موجود في الجزء العلوي من قائمة التشغيل الخاصة بك أم لا، فإن تصميم صورة وإضافتها أمر بسيط للغاية.

وكل ما عليك فعله هو الضغط فوق زر تحرير قائمة التشغيل ثم على الصورة الرئيسية الموجودة. وسينقلك YouTube Music بعد ذلك إلى مجموعة من الفئات، مثل الطبيعة والفكاهة والحيوانات.

وسيقوم كل واحد بإنشاء مجموعة عشوائية من الصور عند التحديد، مثل كلب بأسلوب فني معين، ويمكنك تغييره ما عليك سوى التبديل بين الخيارات، وعندما تجد الخيار الذي يعجبك، احفظه كصورة غلاف جديدة لقائمة التشغيل الخاصة بك.

والتحديث الآخر لـ YouTube Music الذي سيتم طرحه هو ميزة تسمى الاتصال السريع والتي تتيح لك الرجوع مباشرة إلى عمليات الاستماع الأخيرة، مثل فنانين وقوائم تشغيل محددة ، يشبه التنسيق إلى حد كبير الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية لـ Spotify، ولكن يبدو أن YouTube يعرض خيارات أكثر من منافسه.

وتتبع هذه الميزات المحاولات الأخيرة الأخرى التي قام بها YouTube Music للتنافس مع الخدمات الأكثر رسوخًا، مثل إضافة قسم للتعليقات وكلمات محددة بوقت لمتابعتها مع الأغاني.

ويتوفر الآن فن قائمة التشغيل المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحسابات اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، مع خطط للطرح عالميًا في المستقبل، بينما سيكون الاتصال السريع متاحًا في الأشهر المقبلة.